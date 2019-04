COLUMNA

Medicina del Deporte

Obesidad y sobrepeso (3 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

17/04/2019 | 12:22 AM

Amigo lector de Noroeste, cuántos kilos quiere aumentar en Semana Santa porque para la gran mayoría de la población es muy fácil aumentar de peso, y como se le da "vuelo a la boca", y es precisamente por la boca por donde "entra" la obesidad.

Nos podemos quejar, sentir culpabilidad, vergüenza, sensación de culpabilidad, etc, pero lo "comido", quién nos lo quita, si recordamos que la única forma de gastar calorías es haciendo actividad física, moderar el consumo de nutrientes (carbohidratos, 4 calorías, proteínas, 4 calorías, alcohol, 7 calorías y grasas 9 calorías; por gramo consumido). Y si estos nutrientes son industrializados que faciliten la absorción su aumento de peso estará garantizado, claro, este aumento también depende de su genética (endomorfo, mesomorfo y ectomorfo).

Entre los profesionales de la salud y nutrición, así como en la población general, el concepto de "comida chatarra" está muy arraigado, pero en lo personal, esto de chatarra esté entredicho, ya que usted puede comer sus nutrientes como quiera, aquí lo fundamental es qué tipo de actividad física hace, si es suficiente para lo que está consumiendo, recuerde que la obesidad es el aumento del porcentaje de grasa; y ésta se da cuando el gasto calórico es menor a las calorías consumidas y delgadez es cuando el gasto calórico es mayor a las consumidas, por lo tanto, si se gastan las calorías que se consumen "no hay problema". Ejemplo de esto es cuando un deportista tiene su cuerpo en buen estado, y lo vemos que al final de la competencia consume chocolate, dulces "y no engorda", esto es porque gasta las calorías que consume, por lo tanto no hay problema en su consumo.

Los cambios en el peso corporal hasta se pueden predecir cuando observamos a un individuo "cómo come y su frecuencia vs. actividad física", y es la actividad física la que marcará la pauta, las modificaciones en la alimentación y actividades son la explicación del aumento de peso secundario a la grasa corporal.

No obstante, las enfermedades físicas también pueden modificar el peso corporal, siempre y cuando se vea alterado la absorción de nutrientes, si no es responsabilidad del nutriólogo hacer una dieta acorde a las condiciones del enfermo. Recordemos que el sobrepeso es más frecuente en la edad adulta (más de 30 años), y este sobrepeso se da año con año, que de no adquirir una cultura alimenticia este sobrepeso puede convertirse en enfermedad, por tanto una dieta adecuada y ejercicio adecuado, es fundamental en cualquier edad, pero principalmente después de la tercera década, cuando existe más declive y regeneración de tejido.