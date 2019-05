COLUMNA

Medicina del Deporte

Fatiga Física

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿cuántas veces al realizar actividades de la vida diaria, sentimos cansancio “que no es normal”?, luego pensamos, “¿qué me está pasando, si todos los días hago esto y no había sentido esto?”. Déjeme decirle que esta “fatiga” se puede considerar “normal”, cuando es pasajera, o es de momento, pero cuando dura la mayor parte del día o varios días, ya no se considera normal, hay que acudir al profesional de la medicina, porque algo le está pasando a nuestro organismo, y si ya nos encontramos por arriba de la tercera década de la vida, la sospecha es mayor.

A la fatiga física se le define como un estado de debilidad que se produce tras realizar actividades que no deberían producir agotamiento. Constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta médica, y se llama también cansancio, agotamiento, falta de energía o astenia.

Etimológicamente, dentro de las causas de esta fatiga (multifactoria), se tienen las alteraciones hormonales, éstas se dan principalmente en las mujeres, aunque en el hombre también están presentes. En el sexo femenino las más comunes son a nivel del ovario (hipofuncional, quistes, etcétera), a nivel de hipofisis, tiroides, etcétera. Cualquier alteración de estas glándulas que producen hormonas el mayor porcentaje van a producir alteraciones en el carácter de la mujer, que le puede llevar a la depresión y enfermedades somáticas que se manifiestan por dolor, fatiga e incomodidad. De las más frecuentes se tienen alteraciones que se producen por la premenopausia y la menopausia.

El hombre también sufre de alteraciones hormonales donde una de mayor frecuencia es la andropausia, que al igual que en la mujer, puede sufrir alteraciones en su carácter (uno más que otros), manifestándose por poca paciencia, la que puede ser más por la no aceptación que por la alteración, otra causa de fatiga son las alteraciones cardiacas o respiratorias, ésta es común en insuficiencia respiratoria y cardiaca, también en hipertensos, ya que el corazón se vuelve insuficiente para las actividades diarias, y si éstas se quieren hacer rápido la fatiga se presenta más frecuente, lo que se manifiesta por la mala ventilación (la respiración es agitada), lo que provoca una mala oxigenación y ésta la fatiga. También las infecciones como las gripas y daños pulmonares van a causar fatiga.

Una alimentación deficitaria también puede causar fatiga. Cuando se consumen muchos productos industrialzados o refinados, conservas y alimentos procesados (alimentos de fácil digestión), se agotan las reservas de ciertos nutrientes que sólo se encuentran en las frutas y hortalizas frescas. Para corregir la fatiga o controlarla es necesario acudir al profesional de la medicina, así como corregir los hábitos alimenticios, comer con calidad y no en cantidad.