COLUMNA

Medicina del Deporte

Necesidades Energéticas

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted como ser vivo, tiene control sobre lo que ingiere, por ejemplo, cuando le invitan a comer o va a algún bufete, es ordenado, y sólo come lo necesario para sentirse satisfecho, o es de los que se quisieran acabar los alimentos, o tal vez sea de las personas que ante cualquier antojo lo compra y lo come (dulce, chicle, fritangas, etc.), pues bien, sea cual sea su modus vivendi en la alimentación, el único que se va a ver beneficiado o perjudicado es usted, y de paso cuando sufra las consecuencias ‘arrollará’ con sus alteraciones a quien más lo quiera, así que desde hoy empiece con una cultura y disciplina alimenticia.

Recuerde que la obesidad entra por la boca, así como la mayoría de las alteraciones de la salud.

Si usted hace alguna actividad física, o deporte, vea lo que se gasta de energía, ya sea por minuto o por hora de actividad.

Arquería (tanda americana=0.0412 Kcal/kg/min.), boliche con tres compañeros=0.0471, golf entre dos parejas=0.0559, marcha (17 minutos por 1.5 kilómetros)=0.0794, ciclismo (6.4 minutos por 1.5 kilómetros)=0.0985, natación (50 metros por minuto)=0.1333, correr (10 minutos por 1.5 kilómetros)=0.2350 Kcal/kg/min.

Si usted realiza una actividad física deportiva, igual el gasto de energía va acorde a la actividad realizada. Por ejemplo: carrera (velocidad)=150 Kcal/hora, carrera (medio fondo)=930, carrera (fondo)=750, carrera (maratón)=700, lanzamientos=460, saltos=400, ciclismo (velocidad)=700, ciclismo (fondo)=450, esquí (fondo)=750, esquí (velocidad)=960, natación (velocidad)=700, natación (fondo)=450, lucha=900, boxeo=600, baloncesto=600, futbol=400, patinaje (velocidad)=600, patinaje (artístico)=350, tenis (dobles)=350, tenis individual=800 Kcal por hora.

Éstos son gastos calóricos en promedio, éstos pueden cambiar de acuerdo a la intensidad que se tenga en la hora, al igual la actividad es por el tiempo efectivo, para que el gasto promedio sea el indicado.

Si partimos que los nutrientes están industrializados (de fácil digestión), o son lo menos manipulados por el hombre, esto también influye en la digestión, además de que el deporte calórico de cada uno de ellos es de carbohidratos y proteínas de 4 calorías por gramo, grasa 9 calorías por gramo, y alcohol 7 calorías por gramo. Luego entonces de ahí partiremos de las necesidades energéticas para cada deportista, además del gasto por actividad física, actividad deportiva, digestión y actividad diaria.