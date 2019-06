COLUMNA

Medicina del Deporte

Responsabilidad deportiva

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, si usted practica alguna disciplina deportiva o simplemente hace actividad física de la vida diaria, cómo lo hace, o para qué lo hace; por rutina, por indicación médica, por ego, porque tiene ganas o simplemente porque usted quiere.

Sea cual sea su causa, mientras no llegue al cansancio, fatiga o dolor "todo está bien", en caso que usted lo haga, por "ego", su organismo puede ser que se adapte a esta exigencia, pero si se hace "drogo al ejercicio", con el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, puede que le traiga consecuencias en perjuicio de su salud, esto le perjudicará su calidad de vida.

Usted como padre de familia debe ser ejemplo para su hijo en todo lo que haga en la vida (hasta en lo malo), por lo tanto si usted es una persona de principios buenos para la sociedad y familia, su hijo aprenderá a ser responsable con él, con la sociedad y todo lo que le rodea.

Una vez "un padre le dice a su hijo, fíjate bien por dónde caminas, y su hijo le contestó, fíjate tú, porque yo voy pisando donde tú pisas". Moraleja: Tu hijo está aprendiendo, enséñale buenos principios y el día de mañana estarás orgulloso.

En Oriente en algunos lugares como Corea, China, etc., a los niños se les enseña responsabilidades de chicos y es por cultura, por ejemplo al niño de 10 a 14 años se le pregunta, ¿Por qué andas trabajando?, lo que él contesta; para mí es un honor ayudarle a los adultos, porque cuando yo sea adulto quiero ser una persona honorable. Así podemos citar infinidad de ejemplos, pero si nosotros no ponemos en práctica la responsabilidad, nuestros hijos no les exigimos lo que nosotros no somos o no les hemos enseñado, recuerde que su hijo es un diamante en "bruto", que sólo necesita moldearlo, y obtendrá los resultados de su trabajo.

En la actividad física deportiva, cuántas veces el entrenador se llena de orgullo por las "medallas" que gana el entrenado, pero a costa de qué: lesiones, materias reprobadas, o bajas calificaciones, aumento de su "ego", etc., y luego culpamos al entrenador.

Será usted que le enseñó a su hijo ser responsable con su salud, su preparación académica, con su trabajo o en el deporte, si su respuesta es afirmativa, algo está pasando, recordemos que el niño, el adolescente y hasta el adulto joven (menos de 20 años y algunos nunca maduran), están ávidos de aprender de sobresalir, ser populares, pero de esto "no van a comer", por lo tanto usted como padre de familia tiene una gran responsabilidad en las decisiones de su hijo, nunca anteponer, la salud, academia o trabajo, sobre la diversión, que sepa decidir.