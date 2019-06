COLUMNA

Medicina del Deporte

Responsabilidad (3 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, en México existen diferentes refranes, los cuales puede que algunos se expresen con palabras no aptas para puritanos, pero si razonamos el refrán, cuánta razón tienen, en el deporte también son aplicables, veamos.

“Donde lloran está el muerto”, el “muerto” es el problema, ahí está el problema y hay que solucionarlo. “De tal palo, tal astilla”, de cómo sea educado lo más probable así será el producto. “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”, esto es por un lado no hacer trampa, no hacer males o daños a terceras personas, mejor hacer el bien, dar buena actitud, para cosechar lo que siembras. “Nada de muertito”, nos da lo mismo si está bien o mal, nos abstenemos de opinar. “Nomás mis chicharrones truenan”, manipulamos el poder, se tiene algún puesto de mando y se piensa que sólo él tiene la razón, los demás no cuentan, tienen que festejarle o aplaudir su “sabelotodo” y ser grabadoras porque sólo repiten lo que su jefe dice, no cuestionan y en ocasiones, hasta lo creen el “solucionatodo”.

En el deporte no escapa a esto, muchas veces el deportista crece deportivamente bajo la autoridad del entrenador, por lo tanto la responsabilidad es sólo de su maestro y el sólo “nada de muertito”, esto le da pocas posibilidades de éxito, esto debido a varios factores como: si se va el entrenador ¿qué hago?, si se enferma y en el peor de los casos, si muere, luego entonces el entrenado debe asumir su responsabilidad, no verse forzado a una contingencia para tomar la decisión.

Si sabemos que a causa de un duelo (muerte de un familiar, un ser querido, etcétera), puede disminuir el rendimiento, por lo tanto el entrenado dentro de su tareas de preparación es la responsabilidad no sólo en el ejercicio de su disciplina, sino en su salud académica, familia, entorno social, etcétera. Si estos factores están controlados, existe la posibilidad de éxito.

Normalmente para el público si no se gana el primer lugar, al atleta se le considera perdedor, pero no, porque existen muchas maneras de interpretar el éxito, como mejorar la marca, terminar bien, satisfacción por la competencia, etcétera.

Lo que diga el resto de la gente no pasan de ser opiniones, aquí aplica el que porque no se haya llegado en primer lugar o no haya terminado la competencia es un perdedor, recordemos que esto como en casi todo en la vida, depende.

El deportista siempre para su vida debe ser un ganador, en la competencia puede que no ganó o perdió y si lo hizo con responsabilidad, después del gozo o duelo por el resultado de la competencia, el atleta es un ganador, recordemos que la responsabilidad nos lleva a ser ganadores siempre en la “escuela de la vida”.