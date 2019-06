COLUMNA

Medicina del Deporte

Responsabilidad (4 de 5)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

26/06/2019 | 12:37 AM

Amigo lector de Noroeste, usted qué tan responsable es con sus obligaciones, porque los derechos somos unos autodefensores en un alto porcentaje, recordemos que la victoria tiene muchos padrinos, mientras que la derrota en su mayoría es "huérfana", aunque si el individuo es positivo, ésta le dejará una enseñanza y a la postre un compromiso de superación.

Es de humanos tener un duelo o una reacción ante el resultado de cualquier actividad en la vida, pero siempre hay que levantarse y seguir adelante.

En cualquier acción de la vida, y a cualquier edad al adquirir una responsabilidad (puede ser positiva o negativa), será decisión del individuo llevarla a cabo, nadie va a ser responsable del resultado de tal acción, el único responsable es el que la realizó, por ejemplo, en lo deportivo, en un evento deportivo tiene que haber toda una preparación (entrenamiento, fogueo, alimentación e hidratación, preparación, psicológica, preparación de eventualidades durante la competencia "localismo de jueces, condición del terreno y climáticas, etc.", condiciones del viaje, etc.).

Todos estos factores se pueden presentar, pero sepa usted que también son para el rival, así que si se está preparado para estos eventos, no debe de influir en el resultado porque lo que le dará el resultado es su preparación tanto en lo deportivo como en los factores externos.

La responsabilidad deportiva no sólo recae en el entrenador, sino en todo el equipo auxiliar, deportistas, familia y público, esta responsabilidad es diferente para cada uno de los actores, pero si todos nos preparamos para la misma (lo que nos toque), el resultado puede que no sea lo planeado, pero se sentirá satisfecho con el desarrollo de la competencia el resultado es digno.

Recordemos que ambos atletas o equipos van por la victoria o por resultado satisfactorio y el compromiso del atleta junto con el entrenador, equipo auxiliar, es un buen resultado.

En la responsabilidad de la vida diaria, en occidente, es común ver y más en las nuevas generaciones una falta de responsabilidad, se hace más caso a acciones de entrenamiento que a la actividad deportiva y productivas, hemos perdido el sentido de puntualidad menos llegar temprano, y si se trata de una empresa pública menos (no todos), esto genera estrés no sólo al "trabajador", sino al cliente ya que "la espera desespera", no se respeta el espacio de los demás, en ocasiones queremos culpar a otros de nuestra irresponsabilidad, sepa usted que el único responsable es usted.