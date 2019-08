COLUMNA

Medicina del Deporte

Estiramientos, calentamientos (2 de 3)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

31/07/2019 | 11:44 AM

Amigo lector de Noroeste, mientras usted se mueva, es que tiene vida, pero este movimiento que tan armónico para su cuerpo es, como inicia este movimiento, de manera brusca, moderada o de menos a más, lo haga como lo haga, es necesario la participación de varias estructuras, órganos y sistemas, dentro de éstos está el sistema músculo esquelético, sistema nervioso y el sistema autónomo y estos principalmente el músculo esquelético tienen que ir de menos a más su participación, ya que cuando se parte de un estado en reposo a un movimiento rápido y brusco, este movimiento es factor importante para las lesiones, aquí el estiramiento juega un papel importante en la prevención de lesiones del mismo.

Qué es un estiramiento, ya lo referimos antes, pero el término estiramiento hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y mantenidos con el objetivo de poder preparar a los músculos para que puedan realizar un esfuerzo y disminuir el riesgo de lesión.

Por lo tanto el objetivo de los estiramientos son preparar al músculo para la actividad física, recuperar al músculo una vez que ha finalizado la actividad física, recuperar la capacidad de elongación de un músculo después de un periodo de inmovilización, ayudar a la relajación general del aparato locomotor, mejorar la flexibilidad, mejorar la capacidad elástica, reactividad de los tejidos.

Cómo deben realizarse los estiramientos. La progresión es una parte muy importante de los ejercicios (estiramientos), como en cualquier otro programa de ejercicios y el éxito final depende que se realicen correctamente.

Esta progresión debe ser gradual, pasando de cargas ligeras con empleo de poco tiempo en cada estiramiento y utilizando una escala de 0 a 10, donde cero es no dolor y 10 (diez) mucho dolor, con el estiramiento el dolor debe ser soportable (2 máximo 4), pero que no se cause daño, que sea el deportista, quien con toda honestidad manifieste que el dolor ya es molesto, este dolor debe desaparecer conforme el atleta vaya aumentando su rango de flexibilidad y elasticidad “aumenta su ángulo de movimiento”, así el estiramiento lo dividimos en ligero, moderado e intenso.

Ligero se realiza el movimiento y sólo existe ligero dolor. Moderado cuando el dolor está es una escala de 4 a 6 de dolor e Intenso, cuando el dolor va de 7 a 10, lo que puede predisponer al atleta a que sufra lesión del músculo o de la articulación en movimiento.