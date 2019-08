COLUMNA

Medicina del Deporte

Estiramientos y actividad física (3 de 3)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, en este tiempo donde parece ser que el respeto a la vida pasó a ser algo secundario, es necesario que volvamos a ser padres de familia, que nos interesemos por nuestros hijos, que nos demos tiempo para dirigirlos, que nuestra prioridad sean ellos, no le dejemos a otros (abuelos, guarderías, otros familiares o amigos), la educación de los que van a ser el futuro del mundo.

Ustedes mujeres, aunque le echemos la culpa al “machismo”, dele prioridad a sus hijos, edúquelos usted, y si quiere trabajar, está bien, pero hágalo en el tiempo que le quede libre. Imagínese que el progreso de nuestro país se lo dejemos a otros.

Es lo mismo con la familia, sean ustedes padres los encargados de enseñarles las responsabilidades a sus hijos, que los derechos rápido los aprenden, ayudemos a cambiar el mundo, esa tendencia negativa en el respeto a la vida, recuerde que si usted no educa a sus hijos, va a haber muchos “padres en la calle” que sí los enseñarán, pero lo más probable es que sea una enseñanza que nada tenga que ver con una buena sociedad.

Nuestros hijos deben de ser como nuestro cuerpo, estar siempre al cuidado, porque si no los vigilamos se van a desviar, nuestro cuerpo hacia las enfermedades y lesiones, nuestros hijos ya estamos viendo la cosecha, no le dejemos al gobierno todo o al sector salud, maestros, iglesias, etcétera. Debemos tener la responsabilidad todo el tiempo, que se vea la cosecha de lo que usted sembró y cuidó, recuerde que la “cizaña” está presente, pero ésta hay que destruirla y que no haga daño.

Bien, el cuidado de nuestro cuerpo inicia desde la concepción, imagínese la sensación cuando el producto se mueve (estiramientos) dentro de la embarazada, imagínese esa sensación, ahora esa sensación llévela a su cuerpo cuando se decide hacer actividad física, ya sea cuando se levanta, “gimnasia matinal”, cuando va a hacer un trabajo, actividad física deportiva o simplemente va de conquista “no se va todo desarreglado”, usted se arregla, hace todo por “verse bien”. Pues así, son los estiramientos y los movimientos previos a cualquier actividad, “debe prepararse”.

Esta acción preventiva le puede evitar muchas lesiones, claro que también cuenta la hidratación, alimentación y estado de salud, pero los estiramientos son fundamentales en la preparación del músculo esquelético y orgánico para realizar la actividad física.

Los estiramientos los podemos dividir en estáticos, isométricos y dinámicos, pero sean cual sean, recuerde que el calentamiento previo a la actividad física es importante para su salud.