COLUMNA

Medicina del Deporte

Corazón y salud (1 de 3 partes)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿qué tan saludable tiene usted su corazón?, se ha hecho esta pregunta alguna vez en la vida o mientras usted se siente que no le va a pasar nada, se ha puesto a pensar en su organismo, si lo está cuidando, déjeme contarle algunas cosas que obtengo en el medio rural (de Mazatlán).

Le pregunto a los jóvenes ¿porqué quieres destruir tu cuerpo?, ¿te has puesto a pensar la calidad de vida que te espera en tu etapa adulta?, no se espante por la contestación de muchos jóvenes (no todos) “si vivo hasta los 30 años es mucho”. De otros adolescentes sus contestaciones son: “no creo llegar a los 20”, y viene a mi mente “¿qué estamos haciendo de nuestros hijos (niños, jóvenes, etc).

Señores padres de familia, pongamos cuidado a nuestros hijos, hagámoslos gente de provecho, para el bien, cuidemos su salud, tanto física como mental, pero ya.

El ser humano en promedio, su corazón late 70 veces por minuto, bombea en promedio cinco litros de sangre por minuto, en promedio diario 7 mil 500 litros, lo que equivale a 2 mil galones de sangre a través del organismo cada día.

Dada la función compleja y vital de este órgano es necesario que se le cuide para que esté en óptimas condiciones ara su funcionamiento, ya que de salir mal las cosas, como es común que esto ocurra, en personas que de una u otra manera se exigen sin tener condición física y de salud en el corazón para que este trabaje acorde a la exigencia que es sometido por el individuo que hace más caso a su “ego” que a su salud.

La enfermedad cardiaca (cardiopatía) nos afecta a todos, ya sea de manera directa o indirecta. Es la causa principal de muerte en países desarrollados, aunque en países en vías de desarrollo o subdesarrollados también es frecuente tanto por los avances tecnológicos que favorecen al sedentarismo como al cambio de hábitos alimenticios (son facotres).

El aumento de las alteraciones cardiacas es multifactorial, pero lo que ha aumentado en las últimas décadas es el sedentarismo y alimentos de fácil digestión, lo que trae como consecuencia la obesidad (más del 20 por ciento de grasa) en su peso corporal, lo que trae diversas complicaciones.

Cuando el individuo se da cuenta que tiene falla cardiaca o ya tiene complicaciones de la misma, aparte de la farmacología (medicinas) que va a tomar, existe algo bueno en el individuo interesado por su salud, que si las lleva a cabo su pronóstico será mejor, por lo tanto la calidad de vida se verá reflejada a corto, mediano o largo plazo, todo de acuerdo qué tanto “se dejó avanzar” su alteriación cardiaca.