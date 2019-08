COLUMNA

Medicina del Deporte

Corazón saludable (3 de 3)

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿ya inició su plan de cuidado a la salud o sigue esperando a que “alguien” lo haga por usted? Su salud es responsabilidad suya y si no empieza ya cosechará a corto, mediano y largo plazo lo que está cuidando.

Si recordamos que en columnas anteriores se dijo que sea cual sea su condición de salud, mediante una serie de cuidados sencillos se verá mejorada su condición física, por lo tanto su calidad de vida.

Es importante que inicie un cambio de cultura en lo referente a su alimentación, hidratación y actividad física, si lo hace el único que se ve beneficiado será su organismo, por tanto todo lo que lo rodea.

Luego entonces qué hacer: Tomar la decisión ya, lo ideal es realizar un chequeo médico , lo que para algunos es costoso, de no hacerlo, aprender a escuchar nuestro organismo, el cual se manifiesta por ardor, comezón, dolor o cualquier incomodidad.

A esto nos preguntamos el por qué, ya que todo tiene un antecedente previo, así que empecemos nuestro plan hoy, recuerde que lo que se deja para mañana, al mañana se le queda.

Es necesario una cultura alimenticia, en su comida debe de incluir cuando menos cinco raciones de frutas y verduras, ya que esto mejora su salud y la de su corazón, aumentar la actividad y el ejercicio por lo menos 10 minutos más de lo que haces todos los días, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor.

Es importante el descanso y el sueño, duerme como mínimo ocho horas diarias, si no lo puedes hacer inténtalo por dos o tres semanas. Al lograrlo verás que tu actitud cambia, ves las cosas positivas ya que al final del día lograrás solo lo factible, no quieras lo material sobre tu salud, realiza solo lo necesario y recuerda, no hay super hombres ni super mujeres.

Como iniciamos, tener en cuenta los alimentos, hidratación, actividad física y descanso (sueño), cuando empecemos a hacerlo mínimo por dos o tres semanas, una vez que superemos esto (no nos cansa, nos fatiga o duele) no vemos que el corazón sufra, se puede aumentar la carga física, pero la alimentación y el descanso sigue igual, la hidratación será acorde a la deshidratación, pero en promedio hay que tomar más de tres litros de agua natural al día.

Si se supera el periodo de adaptación a la actividad física podemos ya iniciar a trazar metas individuales, sin caer en el “ego”.