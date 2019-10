COLUMNA

Medicina del Deporte

Tendinitis

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, en esta época actual, parecemos profesionales en quejarnos, pedir, lamentarnos, y lo peor, les culpamos a otros de lo que a nuestro cuerpo le pasa.

Pero sabe, lo que le sucede a su cuerpo sólo usted es el culpable, ¿por qué?, piense, lo que le pase a su cuerpo es porque lo permite, ya sea porque usted pensaba que no le sucedía, por confianza en él, "y qué quería que hiciera", etc.

Hoy en día parece ser que se acabó la intuición (defensa de lo que nos puede pasar), exceso de confianza en el partido, en el andar de noche, andar en lugares que "huelen" a peligro, el "y porque no voy a ir o pasar por ahí", tantas y tantas cosas que podemos hacer para prevenir posibles desgracias, pero no lo hacemos. Sólo recuerde que los buenos principios se aprenden en la casa, en su hogar, así que desde esta columna le invitamos a iniciar a ser precavido, a usar la intuición como un factor de prevención, que nadie le obligue a hacer lo que usted no quiere, usted vale mucho y si usted se da a valer (principios), felicidades.

Recordemos que el tendón esta compuesto por 68 por ciento de agua, 30 por ciento de colágeno y 2 por ciento de elastina, con cualquier alteración de esta normalidad fisiológica puede ser un factor predisponente para la lesión del mismo, que puede ir desde la distensión, inflamación o rotura, y sea cual sea su lesión, la calidad de la función se va a ver alterada.

Por ejemplo, las tendinitis a nivel de tobillo pueden ser de peroneos laterales, del tibial posterior y, sobre todo, del tríceps sural, por lo cual siempre se debe buscar la tríada sintomática habitual; dolor selectivo en el trayecto del tendón. Dolor a la contracción contra resistencia del músculo correspondiente. Dolor consecutivo a la tensión pasiva.

Las tendinitis, por lo tanto, va a ser una inflamación del tendón, el cual se ve forzado a una acción más allá de lo que fisiológicamente va a ser su función, a nivel articular puede ser llamado esguince, cuando se inserta en el cuerpo del hueso se le llama tendinitis, como por ejemplo, el tendón del deltoides que se inserta en el húmero se le llama tendinitis del deltoides.

Dentro de las tendinitis que plantean mayores problemas son las de los tricipitales. Pueden aparecer bruscamente o en forma progresiva, en cuyo caso evolucionan de forma crónica para agudizarse súbitamente en el transcurso de una actividad física repetitiva o en el caso del deportista se da durante el partido, un combate o una carrera.

El manejo de las tendinitis siempre será el quitar la causa (biomecánica, deshidratación, falta de calentamiento, "terquedad del individuo, yo sí puedo, etc.").

Pero si usted es preventivo no tendrá necesidad de tratamiento, sólo haga para lo que sí está preparado.