Medicina del Deporte

Dr. Epifanio Castañeda Labra

31/10/2019 | 12:24 AM

Amigo lector de Noroeste, el realizar una valoración funcional deportiva es fundamental en la prevención de lesiones o en su caso, predecirlas, así como el resultado o posible resultado de la competición.

El humano se caracteriza en su mayoría en el “a mí no me pasa nada”, esto de nada le sirve a la salud ni a la calidad de vida, ya sea en etapas tempranas, como al final de nuestra existencia, de ahí la importancia en la valoración funcional, y claro, que el individuo haga caso de las indicaciones, ya que el caso omiso es igual como el no hacer la valoración.

Para la valoración existen diversas señales como son las biológicas, biomecánicas y cardiológicas. Las señales biológicas son aquellas variables cuya respuesta podemos medir y que guardan una relación con la producción de energía. La ergonometría gira alrededor del concepto de señales, el material y los métodos se diseñan para su nítida captación y los protocolos dependen de los conocimientos sobre el comportamiento en función del ejercicio.

Las señales han de reunir las características de fiabilidad, exactitud, precisión, validez, sensibilidad, relevancia y objetividad, que las hagan aptas para su tratamiento científico.

Señales biomecánicas, señales que están en la propia esencia del ejercicio y que son la base de la propia actividad deportiva. Son medidas de distancia, tiempo y masa que son expresados en el sistema internacional de unidades.

Por esto todo entrenador debe tener conocimiento y manejo de estas unidades para la aplicación de una carga física: distancia expresada en metros (m); masa expresada en kilogramos (kg) y tiempo expresado en segundos (s).

De estas unidades básicas provienen las unidades derivadas como: Velocidad, expresada en metros por segundo (m/s). Velocidad angular, expresada en radianes por segundo (rad/s). Aceleración, expresada por metros por segundo al cuadrado (m/s2). Fuerza, expresado en newtons (n) (m-kg.s2). Trabajo expresado en julios (J) (N.m)(M2.kg.s2). Potencia expresada en watios (w) (j/s) (m2.kg.s3).

Una vez manejando estas unidades se podrá tener herramientas para la valoración y aplicación de la misma. Otras de las señales son: las señales cardiológicas, el corazón es un órgano clave en las adaptaciones al ejercicio y el entrenamiento. La frecuencia cardiaca y el registro de la señal del electrocardiograma se hallan entre las más importantes en la valoración funcional en esfuerzo, al conocer el trabajo cardiaco y éste sea “normal”, podemos iniciar con el ejercicio y ver su resistencia al ejercicio.