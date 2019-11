COLUMNA

Medicina del Deporte

Actividad física en niños (1 de 3)

Juan Alonso Juárez

28/11/2019 | 10:36 AM

Amigo lector de Noroeste, el ser vivo desde la concepción realiza actividad física, recordemos que actividad física es todo trabajo muscular con gasto de energía.

Actividad física deportiva es el trabajo muscular con gasto de energía más la preparación hacia una disciplina deportiva.

En el niño esta actividad debe de ser lúdica (que le guste al niño, y cuando quiera dejar de hacerlo que lo haga), pues bien los niños son hombres y mujeres en desarrollo y crecimiento, quienes deben realizar actividades acordes a su desarrollo, estado físico y de salud. Por lo tanto, los responsables directos son sus padres.

Éstos deben darse el tiempo necesario para su vigilancia y prevención de lesiones (en la actualidad un alto porcentaje de padres lo que menos hace es “cuidar a sus hijos”, que lo haga otro, guarderías, familiares hasta desconocidos), pero sepa usted padre de familia que los primeros seis años de su hijo es fundamental para su enseñanza, ya que a esta edad los niños son una “esponja” para absorber conocimiento, y lo más probable es que de esta enseñanza dependa su futuro, después de esta edad sólo se tienen que pulir los conocimientos, que junto con la “escuela de la vida” identificará su futuro. Recuerde padre de familia, que lo que usted siembre, eso cosechará.

En la educación de sus hijos no hay dinero que alcance, pero si usted administra lo que gana, lo invierte en lo necesario y/o suficiente se estará en camino a ser una familia de calidad. Los padres de familia siempre serán los responsables de los buenos principios de los hijos, no le demos responsabilidad a instituciones, al gobierno, a la escuela, la iglesia, etc.

Todos éstos serán factores de los que se pueden utilizar para apoyo. En el hogar del padre de familia debe de trabajar lo necesario para llevar el sustento, mientras la madre debe de ser responsable de vigilar al niño en que el aprendizaje se lleve a cabo, claro, esto apoyado por el padre. Nunca permitir que la tecnología les esclavice, y si la madre quiere trabajar, que lo haga en el tiempo que le quede libre, lo fundamental es que la familia debe ser primero.

Que los hijos sean vigilados desde la concepción (buen embarazo), nacimiento, amamantarlo entre uno y dos años, cuidar al binomio madre e hijo, ir cambiando la alimentación de líquidos a sólidos desde los seis meses.

En la crianza de los hijos se pueden llegar a ciertos “acuerdos”, mientras tú trabajas yo cuido a los hijos, esto puede ser bueno, pero que sea de común acuerdo, el cuidado de los hijos junto con la alimentación, aseo, hidratación, vestido, también estará la actividad física. Continuará.