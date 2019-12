COLUMNA

Medicina del Deporte

ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, es de todos o casi todos, usar una frase muy seguido “mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí”, amigo, verdaderamente usted sufrió, si eso fuera cierto, usted estará con sus hijos toda la vida, porque en realidad lo que usted está sembrando con eso “que mis hijos no sufran”, es semilla que en un futuro no va a servir, a lo mejor un pequeño porcentaje “garbanzos de a libra” sean la excepción, pero la gran mayoría será lo que estamos cosechando hasta hoy, muchachos sin iniciativa, esclavos de la tecnología, no saber usar los pies (no quieren caminar), no saben arreglar la cama, menos hacer comida, etc.

Imagínese qué va a ser de México y el resto del mundo con personas sin iniciativa o falta de ser emprendedores, y lo peor de los padres modernos “quejarse de lo que ellos mismo sembraron”.

No amigo de esta columna, siempre buenos principios, críe “a sus hijos pobres con necesidades”, pero facilíteles las herramientas (estudios), para que ellos con su trabajo suplan esas necesidades, y lo que debemos hacer los padres de familia; no cambiar el exceso de trabajo por la convivencia familiar, que su tiempo con la familia sea de calidad, usted sólo adminístrese y no sea “esclavo” de los distractores y “su dinero” sólo lo necesario.

Si usted “deja” a su hijo que se mueva en forma lúdica y lo vigila que lo haga acorde a su edad, él aprenderá los peligros y los beneficios que esto le va a dar, por lo tanto, él mismo en un futuro sabrá qué le beneficia y qué le perjudica. Es cierto que también la “escuela de la vida diaria” juega un papel importante en el futuro de nuestros hijos, pero si usted es vigilante (tiempo de calidad) de su “dirección”, lo más probable es que esta vida también le deje enseñanza de autoprotección y buenas decisiones que mejorarán su calidad de vida en el futuro.

Cuando el niño se encuentra en la vida preescolar (3 a 7 años), éste inicia con la “investigación”, pregunta, mueve objetos, tira, hace lo necesario para aprender, si usted está “vigilante” el infante no sólo aprenderá, sino que lo hará bien, de los 6 a 10 años, aparte de lo anterior aumenta su “trabajo” déjelo, pero vigílelo, porque aquí empieza también el desarrollo hormonal, algunos precoces, pero de los 10 a 16 años este desarrollo hormonal casi en el 100 por ciento de los jóvenes se da, se vuelven “jueces” “todos estamos mal, menos ellos”; aquí deles cierta libertad, mas no libertinaje, porque se pierde todo lo trabajado, déjelo que haga actividad física que “gaste la energía”, sólo vigílelo, recuerde que su fuerza dura poco y lo que siembre “eso cosechará”.