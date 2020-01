COLUMNA

Medicina del Deporte

Salud personal

Dr. Epifanio Castañeda Labra

03/01/2020 | 12:10 AM

Amigo lector de Noroeste, sabe que la salud es un derecho internacional, pues si es derecho ¿en qué está contribuyendo usted?

Cuando se levanta debe hacer movimiento de calistenia, ¿usted lo hace?, el ser humano debe tomar más de dos litros de agua diario, ¿usted los toma?, y esta cantidad puede ser mayor en climas húmedos y calurosos, el peso del humano en general debe ser no más del 10% de lo que sobresale del metro. Ejemplo: si mide 1.70 metros debe pesar no más de 77 kilogramos, ¿usted está en ese peso?

Se debe realizar ejercicio aeróbico (mínimo caminar) entre 20 y 90 minutos seguidos ¿usted lo hace? Se debe dormir entre seis y ocho horas ¿usted lo hace? En el transcurso de su vida tiene que hacer un equilibrio de estrés.

Si usted está relajado o relajada, produce hormonas como endorfina, en cefalina, etc., si está estresado produce hormonas como la adrenalina, cortisol, pseudoefedrina, etc., por lo que vive bajo estrés se estará intoxicando de sustancias químicas que lo mantendrán incómodo, con depresión, secundario a esta intoxicación y si ya es adicto a esta intoxicación como todo drogradicto puede caer en el síndrome de abstinencia, lo que le llevará a una vida sin calidad.

En su trabajo ¿qué tan concentrado está? La falta de concentración en su trabajo (que es lo que le da el sustento a la familia), es factible que sufra consecuencias por falta de atención y esto no sólo perjudica su salud, sino también su economía y la de la empresa, por lo tanto, si su trabajo le gusta y lo hace de manera responsable no sólo le beneficiará en la salud sino que le proporcionará bienestar y mejor trato social. Esto se transformará en un factor preventivo en bien de su calidad de vida.

Recuerde que la puntualidad y el llegar tarde van de la mano, por lo que es preferible llegar temprano (10 a 30 minutos antes), esto se traducirá en iniciar el trabajo en forma relajada y si es en lo deportivo cuando se llega temprano, le dará tiempo de prepararse en revisar el campo, hacer una buena calistenia prepartido, por lo tanto, su sistema músculo esquelético y resto del organismo se encontrará en mejores condiciones que cuando se es puntual o se llega tarde y esto último en nada sirve para la salud.

En actividades de la vida diaria, qué tan “esclavo” es de la tecnología, ejemplo (celular), estos distractores sólo van a perjudicar su estado de alerta.

Respecto a las reglas de tránsito, es de los “yo primero” le gano al semáforo, le gano al que está al lado, no respeto mi lugar en la fila, no respeto al espacio del otro, etc.

Bueno, pues si es de ese tipo de personas, prepárese para tener un futuro con predisposición a una mala calidad de vida.