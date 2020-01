COLUMNA

Medicina del Deporte

Corazón saludable

Dr. Epifanio Castañeda Labra

08/01/2020 | 11:24 AM

Amigo lector de Noroeste, usted cómo se siente de salud, cómo están sus órganos, quiero pensar que bien, o está en la respuesta de un gran porcentaje de los mexicanos "creo que bien, ni me he puesto a pensar en la salud de los órganos", pues bien , sea cual sea su respuesta es hora de llevar manos a la obra e iniciar con medidas que contribuyan a la salud y funcionalidad de nuestros órganos.

Ahora cómo está su corazón, qué hace para que éste trabaje sin descanso, pero que el trabajo sea efectivo y acorde a la etapa que se encuentra en su vida.

El corazón es un órgano que se hace referencia en expresiones cotidianas como lo deseo de corazón, cordialmente, mi corazón está roto o por ejemplo, te los agradezco de corazón. Así cada momento hacemos referencia a este órgano que es vital para la vida, pero usted está consciente de la importancia que tiene el corazón para la vida , veamos; este órgano impulsa 7500 litros (2000 galones) de sangre a través del organismo cada día.

Dada la función compleja o vital de este órgano, no resulta sorprendente que las cosas puedan salir mal, y que en ocasiones esto ocurra.

El corazón está expuesto a múltiples enfermedades (cardiopatías), pero también es cierto que estas patologías se pueden prevenir o que el deterioro sea lo más fisiológico.

Como el mantener el corazón saludable no requiere demasiado tiempo o esfuerzo: Nutrientes, el hombre es omnívoro, como de todo, aquí el problema es que ingiere, recordemos que la glotonería es el principal enemigo del corazón, el consumir alimentos industrializados y de fácil digestión (grasa, carbohidratos, proteínas y alcohol) repercutirán no sólo en el corazón como órgano sino también en el sistema arterio venoso, por lo tanto consumamos alimentos lo menos trabajado por el hombre (industrializados) acerquémonos más a los productos primarios (campo), diga no a los recalentados.

Actividad física, este factor es de primer orden, ya que el realizar actividad física es la única manera de gastar energía (recordemos que la "obesidad" entra por la boca). El hombre nació para caminar, trotar, correr y por necesidad tuvo que nadar, estas actividades son primarias, pero cualquier actividad que haga le causará gasto de energía, y dependiendo del nutriente será la cantidad de calorías (un gramo de carbohidratos=4 calorías, un gramo de proteínas=4 calorías, un gramo de grasa=9 calorías y un gramo de alcohol=7 calorías), por lo tanto el abuso de consumo de estos nutrientes repercutirá en la obesidad.

Así que si ya decidió tener un corazón saludable, pues empiece a cambiar de hábitos o cultura en su alimentación, en su actividad física y chequeo de rutina con su médico. Cuídese.