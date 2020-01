COLUMNA

Medicina del Deporte

HIPERTENSIÓN Y EJERCICIO

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted se checa la presión, y si lo hace, con qué frecuencia, porque hay personas que ven una báscula, y rápido se pesan, esto también sería bueno que se hiciera con la presión arterial, sabe que las que se llamaban “enfermedades de los ricos” en el pasado, también la padecen en la actualidad todo tipo de gente, por ende “algo está pasando” y lo peor es que algo “anda mal”, ya que las enfermedades crónico degenerativas se están volviendo muy común en la sociedad, y lo peor de esto es que en el pasado se creía que eran de las personas adultas, en la actualidad se están presentando en cualquier edad y eso no es bueno.

La presión arterial, su parámetro de normotensión ha cambiado conforme pasa el tiempo, por ejemplo en 1978 expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron que cifras igual o mayor a 160/95 milímetros de mercurio ya se es hipertenso, pero como se va avanzando en la investigación esta cifra ha quedado en la historia. En el 2013, la sociedad europea modificó el criterio para ser hipertenso, por lo que si un paciente con presión de 140/90 se le catalogará como hipertenso.

El diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) no se establece por la clínica del paciente, ni por sofisticadas pruebas de imagen, ni por criterios bioquímicos, serológicos, microbiológicos o anatomopatológicos. El diagnóstico se realiza mediante un aparato de medida, el esfingomanómetro.

A la presión arterial se le llama “el asesino silencioso”, porque un paciente puede no tener sintomatología y andar con presión elevada, y de no detectarse va a dañar a órgano blanco (riñón, corazón, cerebro, etc), lo que provoca que se den las complicaciones y esto llevar a la muerte al hipertenso, aunque el paciente se le haya observado con salud.

De las complicaciones secundarias a la hipertensión está el daño renal, el cual se da más en individuos obesos, afroamericanos, sexo masculino y ancianos, los dolores musculares o displasia fibromuscular, se presenta aproximadamente en el 35 por ciento de los casos y cuya forma más frecuente (70 por ciento) es la fibroplasia medial que se observa principalmente en mujeres jóvenes y se presenta generalmente en el tercio medio o distal de las arterias renales.

También hay lesiones ateroescleróticas en riñón, todas estas complicaciones de la hipertensión pudieran evitarse o disminuir su usted cambia su estilo de vida de sedentario (pasarla sentado o acostado), por actividad física (dejar de usas la tecnología y moverse más). La actividad física no es ir a lugares para llamar la atención, ésta la puede realizar en cualquier espacio, dele importancia a la salud, a su “ego” no.