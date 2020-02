COLUMNA

Medicina del Deporte

Obesidad y artrosis articular

Dr. Epifanio Castañeda Labra

20/02/2020 | 12:31 AM

Amigo lector de Noroeste, usted piense que está obeso, o es un obeso, recordemos que México es un país de “gordos”, tanto en los adultos, como en los niños.

Si sabemos que la obesidad entra por la boca, ésta nos dice que sí hay que comer, tanto alimento industrializado como los menos trabajados por el hombre. Recordamos que los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas y alcohol) van a estar en cualquier tipo de alimentos, sólo que los industrializados son de fácil digestión, mientras que los no industrializados se necesita de un mayor trabajo digestivo para su absorción, lo que hace al organismo gastar más calorías en su digestión, lo que contribuye a la no obesidad. Aunque si abusamos de la ingesta, ya sea industrializada o no, se traducirá en obesidad.

El exceso en las masas corporales se traduce en sobrepeso si lo que sobresale es masa muscular, y obesidad si sobresale la grasa, luego entonces, este sobrepeso va a traer consecuencias las cuales nada tienen que ver con la salud y la calidad de vida.

Veamos, ¿cuántos años tiene usted?, ¿cómo se siente? En la actualidad vemos que en la niñez y juventud se están presentando alteraciones que antes de la década de los ochenta sólo las veíamos en los mayores de la cuarta o quinta década, y éstas son los dolores articulares y al revisarse, ya sea de forma clínica o mediante estudios de rayos X, se ve una degeneración precoz, y el doctor le dice usted tiene sus huesos de tales años. Esto le debe preocupar porque cualquier dolor le va a alterar su calidad de vida y si ya existe una artrosis (degeneración), pues la preocupación será mayor. De esto usted tiene que tomar conciencia, ya que a partir de ese momento, tiene que ocuparse en su bienestar.

Si nuestro cuerpo sufre de acciones antifisiológicas (mala nutrición, exceso de actividad física, ejercicios con peso, trabajo excesivo, estrés diario por arriba de los estándares, etcétera), usted estará contribuyendo a un mayor deterioro, esto aunado a las malas condiciones climáticas, enfermedades crónico degenerativas.

Sabemos que normalmente el ser vivo se degenera desde la concepción, y que en su etapa temprana hay una igualdad entre la degeneración y la regeneración, pero esto cambia conforme se acerca a la tercera década y etapas posteriores.

Ahora, si sabemos que el hueso está conformado de minerales y agua, pues es necesario que la alimentación sea cálida y lleve estos nutrientes para el hueso, y cuidar las articulaciones de una degeneración precoz. Esto lo logrará no subiendo de peso, tomando abundante agua, no realizar actividades que se realicen repeticiones que causen dolor y tener el descanso necesario para su recuperación.