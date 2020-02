COLUMNA

Medicina del Deporte

Cuidados de la cadera

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted se ha puesto a pensar qué quiere de su salud en su vejez, y si lo ha pensado, qué está haciendo para tener calidad de vida en esa etapa.

Es común decir: “quién me asegura que voy a llegar”, pero sepa usted, tampoco nadie le asegura que no va a llegar, por lo tanto su plan de vida lo puede hacer como si usted fuera a durar mil años o ser inmortal, luego entonces es fundamental que cuando menos su organismo cuide porque es lo único de usted.

Recuerde que su organismo no es de modas, éste merece respeto y esto sólo le corresponde al dueño del cuerpo, sólo échele un “vistazo” al presente, se habla de feminicidio como todo un suceso, y el masculinicidio dónde queda, será “moda”.

El humano es igual sea cual sea su sexo, por lo tanto desde su casa inicie con una cultura de autocuidado y valores positivos (valor a la vida, respete a los mayores y menores, etc.).

Bien, la cadera está dividida en cadera izquierda y derecha, es una estructura que distribuye las cargas de peso, al realizar actividad física sean acciones de la vida diaria o actividades deportivas.

La cadera está formada por la articulación de la cabeza del fémur, acetábulo, que es donde se inserta la cabeza del fémur y éste, está en el hueso del pubis, espina ciática y hueso isquión. Como todo hueso está formado por calcio, fósforo y otros minerales.

Esta parte del esqueleto junto con todo el componente es el encargado de distribuir fuerzas, por lo tanto participa en la mayoría de las acciones de carga, esta estructura (cadera) es una de las primeras que empieza a sufrir cambios por muchos factores, como es la alimentación, embarazos, edad, actividad física exagerada.

Todos estos factores condicionan a que se vaya perdiendo la fisiología de conformación (calcio, fósforo, etc.), lo que hace de esta estructura un blanco para degeneración de la misma, y sea causa de una mayor frecuencia en la fractura de cabeza de fémur, lo que obliga al paciente a una calidad de vida deficiente y ser dependiente.

¿Qué hacer? La cadera es una estructura formada por huesos y tejido blando, por lo tanto, debemos apegarnos a la fisiología de lo que está compuesta, alimentación de calidad y no en cantidad, no obesidad ni sobrepeso, no exagerar en la actividad física, respetar los arcos de movimiento.

Si usted está por arriba de la tercera década de edad, no se quiera comparar con los jóvenes, evitar en lo posible terrenos duros y escaleras, no exagere el peso, y más si está por arriba de la quinta década, no cargar “nietos”, que lo hagan sus padres, haga actividad física acorde a su condición física, aliméntese con calidad.

Sólo recuerde, su salud depende de usted. Cuídese.