COLUMNA

Medicina del Deporte

ACTIVIDAD FÍSICA vs. INACTIVIDAD

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted que cree de lo que esta pasando en la actualidad, sea cual sea su respuesta, todo apunta a su persona, que es cuidarse, cuidar su higiene (lavarse las manos, cubrir boca y nariz, etc.), esto implica llevar a cabo las medidas preventivas para su salud.

Ahora, qué pasa si usted pone resistencia o no hace las recomendaciones, podemos complicar no sólo nuestra salud sino también la de nuestros seres y de las personas que nos rodean. Si lo ve desde el punto de vista conveniencia, también saldrá adelante ya que su salud no tiene precio, lo recomendable es buscar acciones que lo lleven a realizar actividad física de leve a moderada, no caiga en los excesos (glotonería, televisión, etc.), porque todo esto se traducirá en obesidad y daño a otros órganos y sistemas, y esto no es la finalidad de la cuarentena.

Actividad física se entiende todo trabajo muscular con gasto de energía, aunque existen órganos autónomos, que trabajan y también gastan energía.

Inactividad física es el no hacer ejercicio (actividad física activa), ser sedentario o moverse lo menos posible, que si se junta con ingesta de nutriente en exceso esto se traducirá en obesidad, que al terminar su cuarentena se estará quejando de sus “kilos de más”, por lo tanto también para esto, usted tiene la última palabra.

El realizar actividad física es fundamental, trapear, barrer, pintar su casa, lavar, todo tipo de trabajo manual y sin abusar de la comida (nutrientes), recordemos que la grasa tiene 9 calorías por gramo, el alcohol 7 calorías por gramo, carbohidratos y proteínas tienen 4 calorías por gramos, luego entonces si abusamos de estos nutrientes, puede que el resultado al final de este periodo no sea nada halagador, lo positivo de esto, es que usted tiene el remedio y no le sucederá nada.

La alimentación es fundamental en cualquier época de la vida, sólo hay que hacerlo con calidad y no en cantidad, ya que si se consume más de lo que se gasta es iguala obesidad, pero si se gasta más de lo que se consume será igual a delgadez. Así que mejor tenga un equilibrio, tal como debe ser en cualquier acción en la vida.

Toda actividad física se debe realizar entre 20 y 90 minutos, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor, se recomienda una buena hidratación con agua natural (ya que ésta tiene cero calorías), además de ser el hidratante es lo ideal de todo ser vivo, si la actividad física se hace en lugar cerrado o descubierto es fundamental el autocuidado, no exagerar, nunca llegar al cansancio fatiga o dolor ya que si usted ético, con usted mismo lo mas probable es que el resultado se de beneficio para su salud. Recuerde esto: QUÉDESE EN CASA, que su higiene sea siempre.