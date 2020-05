COLUMNA

Medicina del Deporte

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, la actividad de la vida diaria y deportiva es necesaria, sólo que las actividades diarias no las podemos evitar, lo que favorece al desarrollo de nuestro cuerpo.

Estas actividades también tienen que ser acordes a nuestro capacidad y desarrollo, por ejemplo, un niño preescolar no se le debe dar carga, que ocasione alteraciones en su disco de crecimiento, toda actividad debe ser lúdica (que no le cause daño y que él quiera hacerla), lo que tiene que hacer su responsable es que no se haga daño, o éste sea el menos posible.

Recuerde que la mejor medicina es la preventiva, también desde esta columna le invitamos a que se autocuide, no caiga en la exageración, sepa usted que el virus existe y prevenir su contagio es muy fácil, cúbrase nariz y boca y de ser posible use mascarilla para cubrir su rostro, lávese las manos con agua y jabón a cada rato, quédese en casa el mayor tiempo posible, si va a salir (trabajo, por alimentos, medicinas etc.) hágalo con todos las medidas preventivas posibles, sólo es hacer caso.

En el hombre en la actualidad es posible expresar el gasto energético y su cuantificación, de varias maneras y con unos grados variables de precisión. Así, cuando en el trabajo, la energía gastada por el organismo es trasformada en trabajo mecánico (aproximadamente 20%) y el resto en calor.

Es de uso común informar el costo energético de un esfuerzo físico dado en términos de calorías o de una manera más acertada, en kilojulios. También se debe tomar en cuenta el gasto energético que se da por la digestión y el desarrollo y crecimiento, además del costo energético de la actividad física, puede ser estimado por la medición de la cantidad de calor desprendido por el cuerpo, efectuando algunos postulados simples sobre el plan biológico.

El metabolismo de reposo es principalmente una función de la masa corporal. Éste puede igualmente variar con la edad; los niños tienen en general un metabolismo en reposo más elevado que los adultos como consecuencia de las necesidades en energía para el crecimiento.

La indicación de actividad física “deportiva” en el niño y adolescente debe de realirzarse bajo diferentes criterios tales como la edad, sexo, eficacia motriz, estilo de la actividad y tipo de práctica, condiciones del medio ambiente, y bajo el consentimiento de los padres o tutores, ya que el niño y adolescente son individuos que son dependientes.

También se debe tomar en cuenta la preparación del entrenador, ya que éste debe de conocer las diferentes fases de maduración de los niños lo que le ayudará a prevenir alteraciones y lesiones ya sea en la práctica o por cargas físicas inadecuadas, así como contar con el apoyo de la familia.

El ejercicio en el niño y adolescente debe ser en mayor porcentaje de tipo aeróbico y un bajo porcentaje de tipo anaeróbico, ya que esto ayuda al buen desarrollo y crecimiento del ser humano, siempre tener apoyo del sector salud para la vigilancia de la salud.

Recuerde, autocuídese y haga caso de las recomendaciones del sector salud.