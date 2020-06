COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

OSTEOARTRITIS Y DEPORTE

Dr. Epifanio Castañeda Labra

10/06/2020 | 08:39 AM

Amigo lector de Noroeste, ¿usted alguna vez se ha quejado de dolor de articulaciones, o ya tiene más de treinta años y es de los que dice "a mí no me duele nada"? También puede ser el caso que tenga más de cincuenta años (recuerde que todo lo que nos pase después de los cincuenta años son ganancias) y sigue presumiendo que no le duele nada o niega haber cursado con dolor de alguna articulación.

Pero sea cual sea su respuesta, la fisiología del humano es igual en promedio, que se puede ver alterada por distintos desórdenes (enfermedades, alimentación, modus vivendi, etc.) es cierto, pero sepa usted que el paso de los años siempre deja huella en el ser vivo, así busque y busque burlar a la vejez, ésta se presenta acorde a cómo pasan los años, y las consecuencias de deterioro se presentaran en menor o mayor proporción, todo de acuerdo a como se haya cuidado durante sus etapas anteriores.

Recuerde que si en algo ha invertido el hombre desde la historia es por la eterna juventud y ésta sea sana, pero sabe, no podemos hasta ahora liberarnos de nuestra fisiología natural que es, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Por lo tanto, disfrute su vida y sea de calidad y calidez con lo que tiene, sin dañar a terceros.

La osteoartritis es una inflamación de la articulación o de uno o más de sus componentes, puede tener diferentes causas como es la edad, microtraumatismos y/o traumatismos, enfermedades, etc. Esta inflamación puede dar sintomatología que puede ir desde leve hasta severa, así como causar problemas en su función o llegar a ser no funcional. Las articulaciones en general son afectadas, pero las que sobresalen son rodilla, cervicales, cadera, hombro, aunque cualquier articulación puede ser afectada, en algunos casos se complica con osteoartrosis que es la degeneración de la articulación.

Existen pruebas (manipulaciones), para reproducir y aliviar los síntomas de osteoartritis, por ejemplo, para cervicales, la prueba de distracción de esta porción de la columna espinal de una indicación del efecto de alivio del dolor si se ejerce tracción del cuello. La distracción alivia el dolor producido por el estrechamiento del agujero vertebral anterior (que ocasiona compresión de la raíz nerviosa) al ensancharlo y al aliviar la presión producida sobre las cápsulas articulares que circundan a las facetas. Esta "manipulación" es válida para cualquier articulación, siempre estar seguro de no causar más daño.

El realizar actividad física no deportiva está indicada siempre y cuando a "esa articulación" no haya cansancio, fatiga y dolor. En las articulaciones no afectadas el movimiento es libre, si se realiza algún deporte, éste estará indicado cuando desaparezca la sintomatología y se tenga la menor probabilidad de lesión.

RECUERDE LO INDICADO ES QUEDARSE EN CASA, SI TIENE QUE SALIR CUÍDESE, LA MEJOR MEDICINA ES LA PREVETIVA, NO VAYA A SER USTED EL RESPONSABLE DE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Qué le cuesta hacer caso.