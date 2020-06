COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

HUESOS Y ACTIVIDAD FÍSICA

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, el cuidado de nuestra estructura es fundamental, ya que de esto dependerá el día de mañana la calidad de vida, por lo que es importante que se sigan las medidas preventivas y no caer en los extremos, todo hacerlo de acuerdo a la condición física y de salud.

En la actualidad nos enfrentamos a una pandemia que es causada, según los expertos, por un virus, por lo que se recomienda una serie de medidas preventivas, las cuales sirven para no contagiar, pero qué hacen algunas personas, no las llevan a cabo, por lo que usted quiera, pero sabe que los más peligrosos de contagiar son los asintomáticos, ya que éstos al no hacer caso de las medidas preventivas van contagiando a otras personas, y es así como no se logra combatir o disminuir esta patología. ¡Ah!, pero eso sí, siempre habrá un culpable menos usted.

ASÍ QUE DESDE ESTA COLUMNA LE INVITAMOS A CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, recuerde que al final sólo el contagiado, la familia y sus amigos sufrirán las consecuencias. Recuerde que usted puede llevar la muerte a su casa, qué le cuesta hacer caso.

El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo duro altamente especializado encargado de proporcionar soporte, protección de las estructuras vitales, fungir como base mecánica para el movimiento, almacenamiento de sales y aporte continuo de nuevas células sanguíneas.

Los huesos se clasifican, según su forma, en huesos largos que normalmente son tubulares, huesos cortos que son cuboides y que se localizan en tarso y carpo, huesos planos, irregulares y sesamoideos, estos últimos se encuentran en ciertos tendones ubicados en zonas estratégicas para protegerlos frente a un excesivo desgaste y a menudo modifican el ángulo de inserción tendinosa.

Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos, se describen tres tipos según el modo en que éstos se articulan y el tipo de tejido que los une. Se distinguen articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estas últimas se consideran las más frecuentes e importantes desde el punto de vista funcional.

La actividad física (ejercicio) siempre va a ser la mejor medicina, barata y de fácil adquisición, esta va a actuar en el hueso como dice la Ley de Homs, toda estructura ósea es trabeculada (formada), de acuerdo a la carga que es sometida, por lo tanto, el realizar ejercicio va a beneficiar no sólo al hueso, sino al organismo en general, éste debe ser realizado de acuerdo a cada individuo, respetando su maduración o el declive según sea la edad del individuo. Así que cuídese, lo único suyo es su cuerpo, lo demás es use sólo lo suficiente.