MEDICINA DEL DEPORTE

Dr. Epifanio Castañeda Labra

01/07/2020 | 09:56 AM

Amigo lector de Noroeste, la salud del individuo es multifactorial, en un alto porcentaje estos factores dependen de él mismo, entre éstos, va a estar la medicina preventiva, estado de salud, alimentación e hidratación, forma física, medio ambiente y modus vivendi.

Cuando la persona tiene cuidado de estos factores y no cae en los extremos, estará contribuyendo a una mejor salud y por ende una mejor calidad de vida. Pongamos un ejemplo; en la actualidad nos quejamos de una pandemia mundial, pero ¿que hacemos?

Un porcentaje de la población guarda las medidas preventivas que las autoridades de salud y especialistas en esta pandemia indican, pero cuántas personas hacen caso omiso a estas medidas (muchas), y lo más triste es que individuos con experiencia (mayores de edad) son los principales actores de la desobediencia, y por si esto fuera poco, todavía hacen sarcasmo de las medidas. Pero sepa usted que a causa de estas personas que están llevando la muerte a su casa y por donde andan, se ha hecho más difícil el control, bueno fuera que las autoridades correspondientes les acusaran de asesinos imprudenciales y fueran castigados.

Desde esta columna le invitamos a que no salga de casa, y en caso de hacerlo cuídese, usted vale mucho. Sepa usted que los asintomáticos son los más peligrosos y si no guardan las medidas preventivas el peligro de contagio se eleva.

En el ser humano la salud y la enfermedad son los dos polos opuestos del ciclo de la vida, la salud es un estado de bienestar para el organismo donde éste funciona adecuadamente y sin alteraciones, mientras que la enfermedad es un estado o un proceso biológico que es tan antiguo como la vida misma, es un atributo vital.

Un organismo vivo es una entidad lábil en un medio ambiente de flujos y cambios constantes, en el cual la salud y la enfermedad son dos circunstancias inseparables que afectan el organismo entero.

El ser humano cumple con la fisiología natural del ser humano, nacer crecer y reproducirse. A lo largo de este ciclo de vida pasa por diferentes agresiones, una de ellas son las toxemias (intoxicaciones) por diferentes sustancias que son consumidas o exponerse a las mismas, aquí el cuerpo se autodefiende para preservar la salud.

La persona que realiza actividad física en manera ordenada y respeta su condición y estado físico, las reglas y normas de la disciplina deportiva, su salud mejorará, ya que el movimiento tiene muchos beneficios como es el trabajo orgánico, oxigenación, circulación, fuerza muscular, roce social, aumenta la autoestima, disminuye o quita los estados depresivos y lo mejor es que su calidad de vida está garantizada.

Este tipo de "medicina" es muy barata, no necesita de espacios costosos ni un horario especifico, hay que ejercitarse entre 20 y 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio fatiga o dolor. No es mágico el resultado, sino que es producto de la perseverancia y paciencia del individuo para alcanzar las metas.

Nunca se deje atrapar por su "ego", que éste no le ayudará en nada a su salud, sólo memorice "si respeto y me respeto el único que se beneficiará seré yo". Con la salud no se juega, sólo se disfruta, así que desde hoy inicie a trabajar en ella, es todo un proyecto de vida.

NO SE RELAJE, SÍ HAY QUE TRABAJAR, PERO CONTINÚE CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS INDICADAS PARA ESTA PANDEMIA.