COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

LUMBALGIA

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, el dolor bajo de espalda, o lumbalgia, es un síndrome, ya que se le llama así porque es una molestia (dolor) en la columna lumbar.

Este síndrome a nivel mundial es frecuente, según estudios se presente en el 80 a 85% de la población mínimo una vez en la vida, por lo tanto, la lumbalgia es un síntoma, no una enfermedad, que puede deberse a múltiples anormalidades o enfermedades. Se define como el dolor localizado entre el margen de la costilla inferior (doceava costilla) y el pliegue de los glúteos. Con frecuencia puede acompañarse de dolor irradiado a una o ambas piernas, y en algunas personas puede asociarse síntomas neurológicos en las extremidades inferiores.

La columna vertebral es una estructura compuesta por 33 vértebras, entre cada vértebra está un anillo intervertebral, el cual es formado por cinco anillos de los cuales el primero es agua en un 80%, el segundo son proteoglicanos y del tercero al quinto están compuestos por colágeno tipo I y colágeno tipo II. Este anillo intervertebral cuando es sometido a fuerzas no aptas o exageradas se puede ocasionar abombamientos o hernia del mismo, ocasionando aplastamiento de la raíz nerviosa (nervio Ciático) y esto ser causa de dolor comunmente llamado lumbalgia o ciática.

Etiología, en la mayoría de los casos no puede identificarse la fuente nociceptiva específica, y aquellos afectados son clasificados como pacientes con dolor de espalda baja inespecífico, el cual representa del 90-95% de los casos. Su prevalencia anual es del 18% y representa la principal causa de discapacidad.

Aunque los exámenes clínicos son incapaces de identificar con exactitud el tejido que genera este dolor, en la mayoría de los casos muchas estructuras están inervadas y han demostrado producir dolor cuando son estimuladas.

Existen algunas causas serias de lumbalgia persistente como el cáncer, fracturas vertebrales, infecciones como la tuberculosis o trastornos inflamatorios como la espondiloartritis axial que requieren su correcta identificación para el manejo específico de la enfermedad.

Diagnóstico, éste se realiza por medio de la clínica, y se hace el diagnóstico de certeza por medio de estudios de imagen (radiografías, resonancia y tomografías), donde muchos de los hallazgos en personas con dolor de espalda baja también se pueden encontrar en personas asintomáticas, por lo que su importancia en el diagnóstico es discutible.

Tratamiento, para el manejo de la lumbalgia en la mayoría de los casos es conservador, ya que la lumbalgia puede ser tanto de alteraciones de partes blandas como el síndrome del piriforme, orgánica, como la infección renal, como radicular o radiculopatía. Para el inicio de tratamiento se ve la probable causa y sobre esto inicia el tratamiento con reposo relativo, ejercicio (natación principalmente), aines, antineuríticos, cuidados generales como evitar los movimientos que causen dolor, cargas, movimientos bruscos, consumo de agua (más de tres litros diarios o de acuerdo a la pérdida de líquidos), evitar en lo posible terrenos duros y escaleras, no aumentar de peso y si es obeso, bajar de peso, y saber que quien padece un cuadro de lumbalgia siempre estará predispuesto (a) a padecerlo de nuevo.

