MEDICINA DEL DEPORTE

OSTEOARTROSIS Y ACTIVIDAD FÍSICA

Dr. Epifanio Castañeda Labra

07/10/2020 | 08:53 AM

Amigo lector de Noroeste, los seres vivos en general cumplen con una historia natural que es nacer, crecer, reproducirse y morir.

El reproducirse cumple con la preservación de la especie, y cada uno de los factores de la historia natural tiene un propósito. Desde la etapa fetal, el ser humano cumple con la regeneración y degeneración, por esto su crecimiento y desarrollo, que conforme pasan los años, ocurre la maduración de los diferentes órganos y sistemas.

En el ser humano como tal, conforme es su maduración, se presenta un factor fisiológico, que es la degeneración, está a nivel de articulación, se le llama osteoartrosis, que de acuerdo a la situación de vida que haya vivido la persona será la "velocidad" de la degeneración (osteoartrosis), como también la sintomatología secundaria a esta patología.

La osteoartrosis es una enfermedad que afecta las articulaciones y promueve cambios en los tejidos, lo que ocasiona un cuadro de insuficiencia articular.

Los factores de riesgo más importantes para el deterioro del cartílago y la formación de osteofitos incluyen antecedentes familiares, la obesidad, traumatismos articulares, enfermedades sistémicas, alteraciones anatómicas y la actividad física. Más aún, esta enfermedad no puede ser descrita como una única enfermedad, sino como un grupo heterogéneo de patologías con manifestaciones clínicas similares y cambios patológicos y radiológicos comunes.

Así, la osteoartrosis es el resultado de factores mecánicos y biológicos que desestabilizan el normal acoplamiento entre la degradación y la síntesis por los condrocitos de la matriz extracelular del cartílago articular y del hueso subcondral. Afecta ambos sexos y a todas las etnias, aunque es más frecuente en el sexo femenino.

Sintomatología: La osteoartrosis es una degeneración del cartílago articular principalmente, que se da por diferentes factores, entre ellos los microtraumatismos por movimientos repetitivos de la articulación, también influye cargas y movimientos no adecuados, manifestándose en primera instancia como una incomodidad de la articulación en etapas tempranas, que de no recibir un manejo adecuado esta sintomatología irá en aumento con dolor, problemas en los arcos de movimiento, y si el individuo tiene más de 30 años se debe tomar en cuenta la degeneración fisiológica no sólo del cartílago sino del componente capsulo ligamentario, ya que la degeneración también provoca deformación de la articulación.

Diagnóstico: Éste se realiza por la clínica, exámenes de laboratorio y gabinete, donde se observará, la gonartrosis y grado de la misma, a la exploración física se verá el arco de movimiento, ruidos anormales de la articulación lo que nos orientará al diagnóstico y tratamiento.

Tratamiento: En la mayoría de los casos el tratamiento es sintomático y de control, cuando existen complicaciones agregadas, como la formación de osteofitos o el daño a cartílago articular no mejora con manejo paliativo se recurre a la cirugía ya sea ésta para "limpiar" la articulación, o para la colocación de prótesis articular, siempre buscando el mejorar la calidad de vida del paciente.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga con las medidas preventivas que la Secretaría de Salud indica para prevenir contagios de coronavirus, use cubreboca, use lentes o careta, lávese las manos y mantenga la sana distancia. Recuerde, el buen ejemplo es su responsabilidad.