COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

ANATOMÍA DEL HOMBRO

Dr. Epifanio Castañeda Labra

21/10/2020 | 10:46 AM

Amigo lector de Noroeste, cuántas veces nos hemos quejado de dolor de hombro seamos deportistas o no, hagamos actividad física, sedentarios, etc. También se da en el niño, joven, adulto, tercera edad, sea cual sea el sexo, esta articulación.

Es frecuente el malestar si no se tiene cuidado en sus arcos de movimiento.

El hombro es una articulación de mayor movilidad en el ser humano, dentro de la clasificación de las articulaciones pertenece a las enartrosis (todos los movimientos), sus movimientos están dados o se desarrollan en tres sentidos lo que le permite la orientación del miembro superior en relación con los tres planos del espacio (plano medial o mediano, plano sagital y plano coronal o frontal).

El hombro está compuesto por cinco articulaciones, la articulación escapulo-humeral, que es una articulación auténtica, la articulación subdeltoidea, de acuerdo al punto anatómico no es una articulación verdadera, pero sí desde el punto de vista fisiológico, ya que posee dos superficies deslizantes entre sí, y se unen a la escapulo-humeral desde el punto de vista mecánico.

La articulación acromio-clavicular es una articulación verdadera situada en el extremo externo de la clavícula.

Qué se entiende por articulación verdadera y falsa. Articulación verdadera es aquella articulación que tiene todos los componentes. Articulación falsa, es aquella articulación que le falta uno o más componentes.

El hombro está compuesto por tres huesos, escapula, clavícula y humero, su movimiento está dado por la cintura escapular y quien forma el hombro en forma particular es la articulación gleno-humeral, es del tipo de las enartrosis, donde el humero su cabeza tiene un tercio de esfera, para que ésta se articule a la glena necesita del rodete glenoideo el cual le permite una mayor movilidad. Esta articulación su estabilidad o unión está dada por la cápsula articular, ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, ligamento coracohumeral en su parte posterior.

Los movimientos del hombro están dados por la cintura escapular, estos movimientos se estudian por ángulos (arcos), debido a la participación de las diferentes estructuras (articulaciones); hasta sesenta grados es el movimiento puro, a noventa grados participa la articulación glenohumeral, hasta ciento veinte grados participa la articulación escapulotorácica, a los ciento ochenta grados participa la escapulotorácica más desviación de la columna.

En el hombro existe el manguito rotador, que es una unidad funcional compuesta por los músculos; redondo menor, infraespinoso, supraespinoso y subescapular, son los que estabilizan la articulación para que no se luxe.

Esto es el hombro fisiológico, pero cuando es solicitado a un mayor arco de movimiento, o una mala biomecánica, serán factores que condicionan a lesiones de hombro y sus componentes, también se lesiona por micro traumatismos y traumatismos, así por presión ejercida sobre el mismo (dormir sobre el hombro), por lo tanto, cuando se diagnostica lesión de esta articulación es necesario investigar la etiología de la misma y dar manejo de acuerdo a la causa.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia en la prevención del coronavirus, lleve a cabo las indicaciones del Sector Salud, lávese las manos, use cubrebocas, lentes o careta, RECUERDE QUE USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Si no se cuida usted nadie lo va a cuidar.