COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

MERALGIA PARESTÉSICA

Dr. Epifanio Castañeda Labra

28/10/2020 | 10:36 AM

Amigo lector de Noroeste, cuántas veces se ha quejado de dolor en el muslo, ya sea sin causa aparente o en traumatismos. En los deportes se dice es que medio dio "una patada dormilona en el muslo", esto tiene un gran porcentaje de veracidad, ya que el sufrir un traumatismo en esa zona del muslo no sólo se agrede a la piel, sino que el golpe es tal, que alcanza a afectar al nervio femorocutáneo lateral, y esto da el "entumecimiento, dolor e incapacidad" para continuar con el movimiento normal del miembro inferior, sintomatología que pude llevar de minutos a días y si se agrega alguna complicación (distensiones o roturas), el periodo de curación es mayor.

Anatomía: El síndrome conocido como meralgia parestésica está causado por la lesión del nervio femorocutáneo lateral cuando abandona la cavidad abdominal y pasa bajo el ligamento inguinal, junto a la espina iliaca anterosuperior. El femorocutáneo lateral es un nervio sensitivo puro, formado por axones de los ramos ventrales de las raíces lumbar 2 y lumbar 3, (L 2, L 3). En el abdomen, discurre por los músculos posteriores retroperitoneales y atraviesa el músculo ilíaco. Abandona la pelvis bajo el ligamento inguinal o atravesándolo, medial a su inserción en la espina ilíaca anteroposterior, con una importante variabilidad anatómica.

En el muslo, sigue un trayecto vertical y atraviesa la facia lata, haciéndose superficial unos 10 centímetros distal a la espina ilíaca anteroposterior. El trayecto del nervio en el muslo también presenta una amplia variabilidad interindividual (1): inerva una zona de la cara lateral del muslo, que característicamente no alcanza el borde patelar superior ni la línea media anterior.ni posterior; sin embargo, hasta en un 27 por ciento de los individuos la inervación no respeta estos márgenes, extendiéndose más allá de la línea media.

Etiología: En un tercio de los casos no se encuentra la causa del atrapamiento. En el resto, el síndrome se asocia a la obesidad, el uso de ropa o cinturones apretados o al embarazo, traumatismos directos sobre el nervio femorocutáneo lateral. En un 15 por ciento de los casos el síndrome es iatrogénico, y se debe a la lesión del nervio en intervenciones quirúrgicas abdominopélvicas.

Sintomatología: La meralgia parestésica se manifiesta con un dolor superficial y urente, en el área de inervación del nervio femorocutáneo lateral. Además de dolor, pueden aparecer parestesias, disestesias (trastorno de la sensibilidad) y alodinia (desplazamiento de la sensopercepción dolorosa al lugar homólogo del otro lado del cuerpo), se puede encontrar alopecia circunscrita al área del déficit sensitivo. La meralgia parestésica es generalmente unilateral; solo es bilateral en un 10 por ciento de los casos.

Diagnóstico: Es fundamentalmente clínico, en los casos que tenga sintomatología atípica o existan dudas del diagnósticas, se pueden realizar electromiografía del nervio femorocutáneo. En el tratamiento consiste en evitar los factores asociados como las prendas que aprietan o la obesidad, y tratamiento con antineuríticos, rara vez se recurre a la cirugía para una neurolisis e incluso con neurotomía.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia para prevenir el coronavirus, lávese las manos, use cubreboca, lentes o careta, sana distancia, salga a trabajar con los cuidados necesarios, recuerde que USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA y que los asintomáticos somos los más peligrosos, cuídese hasta con los de su casa. No se confíe. La mejor medicina es la preventiva y en ésta, usted es el actor principal.