COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

DOLOR ARTICULAR

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿quién no a sufrido dolor en alguna articulación?, si no el 100 por ciento de la población, está muy cerca.

Cuando una persona sufre de cualquier dolor, no existe calidad de vida, de ahí la importancia de tratar el dolor (Algologo), siempre que existe este síntoma nos "avisa" que algo anda mal, en ocasiones no se debe de quitar el dolor en su totalidad, ya que el dolor como tal no es "tan malo", y el bloquearlo es engañar al organismo, porque al no haber dolor en individuo hace lo que el dolor le impedía, luego entonces el daño se hace más "grande", por lo que al suspender el analgésico, el dolor es más fuerte, por esto, quien trata el dolor debe valorar si es necesario el quitar o disminuir este síntoma que hace que el individuo acuda a consulta.

El dolor se define como sensación no agradable que sufre el organismo. El dolor agudo, se entiende como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Mientras que el dolor crónico es una experiencia de sufrimiento subjetiva y compleja, que afecta al individuo en muchas áreas de su vida.

En el dolor articular existen muchas oportunidades de enfrentarnos al dolor agudo y, con mayor frecuencia al dolor crónico.

El dolor articular está entre los tipos más frecuentes de dolor. Las principales causas de dolor son traumatismos y artritis agudas y crónica. Generalmente, el dolor articular se asocia con perturbación de la función de la articulación, desde restricción en los movimientos hasta la incapacidad.

Etiología, el dolor articular agudo se espera que se resuelva entre seis semanas y seis meses, mientras el dolor articular crónico persiste más allá de este tiempo. Entre las causas están los traumatismos como esguince, tensión, fractura, dislocación, lesión de ligamento, tendón o menisco, tendinitis. Por infección como gonocócica, viral, micobacteriana, hongos, enfermedad de Lyme, secundaria a endocarditis bacteriana o a infecciones entericas o urogenitales. Por artropatía inducida por cristales como gota y pseudogota. Por enfermedades degenerativas como osteoartritis, malignidad: tumor, metástasis o leucemias. Causa reumática como artritis reumatoide, síndrome de Reiter, artritis psoriásica, artritis por lupus, espondilitis anquilosante. Otras causas como síndrome regional complejo, síndrome de Sjögren, poliomiositis, esclerodermia, sarcoidosis, fibromialgia, eritema nodoso, enfermedad de células falciformes, necrosisaséptica de Charcot, reacción a fármacos, síndrome de osteocondritis desecante, etc.

Diagnóstico. Éste se realiza por la clínica, también está indicado laboratoriales y estudios de gabinete para determinar la causa y complicaciones, por los que es importante tener en cuenta que cuando el motivo de consulta es "dolor articular", el diagnóstico no sólo incluye enfermedades articulares, sino también reumatismo extraarticular y enfermedades inflamatorias, infecciosas, neoplásicas y metabólicas.

Tratamiento, para el manejo de dolor articular, es necesario el saber la causa, ya que el tratamiento puede ser curativo o sintomático. Entre las indicaciones están los aines, los viscosuplementos (ácido hialorónico, etc.), fisiatría, disminuir la obesidad y sobrepeso, control de enfermedades metabólicas, cultura alimenticia, realizar actividad física acorde a condición de salud, cuidados generales.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, en las medidas preventivas que el Sector Salud recomienda para el control de la pandemia. Use cubreboca, use lentes, lávese las manos, mantenga sana distancia. RECUERDE QUE USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA.