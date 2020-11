COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿usted cuánto se quiere, quiere a Mexico y los mexicanos? ¿Por qué esta pregunta? Porque si leemos prensa e investigadores extrajeros, no se expresan muy bién de nuestros gobernantes, mencionan que los mexicanos son trabajadores, pero que la gran mayoría vivimos "al ahí se va", no exigimos al gobernante en turno, y si algo hace bien, lo que hace mal "no se nota lo bueno".

Bien, esto son opiniones que escuchamos en el extranjero, pero aquí en México qué estamos haciendo, usted como persona qué está haciendo por su salud, porque la salud no es cuestión del "ahí se va", ésta tiene un papel importente en el desarrollo de un País, que haber trabajo en equipo, es cierto, pero en su salud, usted es el principal "actor" y uno de los factores que deben de regir con todo el rigor del método científico para no causar daño es la actividad física y la nutrición.

Los dirigentes de un país (gobierno, sector salud, maestros, encargados de la nutrición, padres de familia, etc.) pueden tener proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero si el individuo no se siente en armonía con el proyecto éste fracasará. En todo proyecto de mejora debe de haber autoconvencimiento de los involucrados, el dirigente debe ser el primero en llegar y el último en irse, ser educado y ético en sus obligaciones, ya que si tiene otros compromisos (multichambas), no tendrá la paciencia necesaria que se necesita en un trabajo en equipo, y con un integrante que no se armonice con los demás, el trabajo no tendrá los resultados planteados.

Necesidad energética: la obtención de las calorías cotidianas indispensables para el mantenimiento de la vida y para la actividad muscular. La energía asociada con el movimiento se denomina energía cinética, mientras el trabajo mecánico realizado en razón de la posición es el resultado de la energía potencial.

La energía química contenida en los alimentos es utilizada por los músculos esqueléticos para realizar trabajo mecánico, y los músculos convierten en energía mecánica o cinética una parte de la energía química o potencial representada por los alimentos que consumimos. En la actividad física se debe tomar en cuenta tanto la nutrición como la hidratación, esto debido que en algunas disciplinas deportivas que son regidas por el peso, y si éste es por masa muscular (más del 55%), junto con otros factores, el deportista tendrá un gran factibiliad de éxito.

¿Cómo determinar el aporte calórico diario? La energía se obtiene de los alimentos (vegetales y animales), y ésta se libera por el metabolismo de los nutrientes que se deben suministrar con regularidad para la supervivencia del organismo.

En el gasto energético para el humano se debe de tomar en cuenta lo sigiente: gasto energético en reposo o tasa metabólica basal. Gasto energético por actividad voluntaria o actividad física (la actividad física es en reposo, muy ligera, ligera, moderada e intensa donde de acuerdo al tipo de actividad física y el tiempo de la misma será el gasto energético), y gasto energético por efecto térmico o calorigénico de los alimentos.

Para el gasto energético también cuenta la edad del inviduo y el sexo, ya que durante el desarrollo y crecimiento el gasto de energía aumenta, también en la mujer es necesario un mayor porcentaje de grasa, debido a su desarrollo hormonal. Una vez que se conoce el gasto energético se diseña un programa de alimentación, hidratación y actividad físca deportiva, llevándose el control diario, y evaluaciones de acuerdo al `programa que se plantee el entrenador.

Bien, tabmbién desde esta columna le invitamos a seguir con las medidas preventivas indicadas por el Sector Salud para control del coronavirus, use cubreboca, careta, lentes, lávese las manos y sana distancia, no se confíe, usted puede llevar la muerte a su casa.