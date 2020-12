COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

PREVENCIÓN DE LESIONES

Dr. Epifanio Castañeda Labra

16/12/2020 | 12:30 AM

Amigo lector de Noroeste, la prevención en todo momento, es la mejor medicina, pero usted como ser humano sí lo está haciendo, o simplemente escucha, lee, o le recomiendan qué hacer, y lo hace los primeros días y después, simplemente no lo hace, buscando excusas o pretextos, porque el ser humano, en las condiciones que esté, sabe lo que es bueno y lo que es malo, donde algunos lo hacen de manera responsable, otros recurren a la culpabilidad o responsabilidad de otros (vecino, iglesia, maestro, doctores, gobierno etc.), menos él.

Ahora que todos fuéramos responsables, tendríamos una sociedad con cultura en salud, en la calidad de vida, para esto se tiene que trabajar desde la concepción y toda la vida extrauterina.

Un ejemplo, en la actualidad sólo se habla de una enfermedad (la causada por coronavirus). Bien, para esto nos piden lo siguiente: lavarse las manos, usar cubrebocas, sana distancia (1.5 mts. o más), usar lentes o careta, luego entonces por qué nos resistimos, qué pasaría si nosotros los padres de familia, empresarios, escuelas congregaciones, etc., ayudaremos un poco, por ejemplo el empresario, que todo trabajador que no traiga el cubrebocas bien puesto, y acatar el resto de las medidas se le devuelva a su casa, no se le pague el día, y si reincide amonestarle, una y mil medidas para hacer conciencia de los beneficios para la sociedad el acatar las medidas preventivas y con esto contribuir a la salud de la población porque parece ser que desde que apareció esta patología, desaparecieron el resto de las enfermedades o se tiene desconfianza o miedo ir al Sector Salud.

En la prevención de lesiones, se toma en cuente la alimentación e hidratación, cuando estos dos factores se realizan de manera ordenada como es la cantidad y calidad, horario, tiempo entre la ingesta y la realización de actividad física, sea ésta deportiva o no, ingesta de nutrientes durante la actividad física, etc. Todas estas "costumbres" pueden ser de beneficio si se respetan, pero cuando se exagera hay una gran factibilidad de lesión.

Infecciones, cuando se realiza actividad física y se padece cualquier infección, ésta es factor importante de lesiones como distensiones o desgarros músculo-esqueléticas, por esto es importante el tratamiento de las mismas (caries, infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales etc.).

Actividad física, al realizar cualquier trabajo es necesario de la actividad física, previa a ésta, se debe de realizar una calistenia, uso de indumentaria adecuada para el deporte o la actividad a realizar, respetar al rival, respeto al juego limpio, reglas y norma de juego. Al iniciar cualquier actividad física de ser posible realizarse un chequeo médico, y la actividad física sea de inicio lúdico (que le guste), no debe cansar, fatigar ni dolor, si es terapéutica se realiza entre 20 a 90 minutos diarios.

Recomendaciones generales, recuerde que no existen superhombres ni supermujeres, usted sólo cuenta con una herencia y una fisiología, que, aunado a su alimentación, medio ambiente, condiciones físicas del terreno de juego, estado psicológico, de respetarse estas condicionantes, se estará cumpliendo con las medidas de prevención, y así se cumpla con el slogan "el deporte es salud", suena difícil, pero no imposible.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, es cierto estamos en festividades de diciembre, quiere hacerlas hágalas, pero cuídese, no vaya a ser que sea el último diciembre que pueda festejar, sólo usted es responsable de su salud. Use cubrebocas, lentes o careta, lávase las manos, cuide la sana distancia, (1.5metros o más). RECUERDE, USTED PUEDE INVITAR Y LLEVAR LA MUERTE A SU CASA, su familia qué culpa tiene, su casa tiene reglas y normas, respételas.