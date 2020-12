COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

Vasculitis y actividad física

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, ¿qué pasaría con el ser humano si hiciera caso, cuando se trata de su salud o como preventivo? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque a pesar de lo que digan las autoridades, el responsable de su salud es usted, y de padecer alguna patología, sea cual sea ésta, quien sufre las consecuencias es la persona.

Si las autoridades dicen que todo está controlado, puede ser que sea por optimismo, pero los de a pie, como usted y yo, somos testigos que día a día, hay más enfermos y muertos, que se enfermen o mueran de otros padecimientos, por lo tanto, estos acontecimientos nos deben poner en alerta y hacer caso en lo que se refiere a acciones preventivas, en bien de nosotros mismos y nuestra familia, y como mencioné anteriormente qué nos cuesta hacer caso.

Bien, el término vasculitis aglutina a un grupo muy amplio y heterogéneo de enfermedades caracterizadas por presentar inflamación de la pared vascular. La localización y el calibre de los vasos involucrados, el tipo de reacción inflamatoria y la predilección específica de cada enfermedad por afectar uno u otro órgano, generan una expresión muy variada del cuadro clínico, de las complicaciones y el pronóstico de cada paciente. Esta inflamación es multifactorial, como también diferentes enfermedades puedes ocasionar vasculitis (inflamación de un vaso) o angiitis (inflamación de varios vasos). Cuando la inflación es de grandes vasos se le denomina arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu), de medianos vasos (poliartritis nodosa clásica, enfermedad de Kawasaki) y de pequeños vasos (granulomatosis de Wegener, poliangeitis microscópica, síndromede Churg-Strauss, púrpura de Schönlein-Henoch, vasculitis de la crioglobulinemia esencial y la vasculitis leucocitoclásica cutánea).

Incidencia: ésta es de 25 casos por cada millón de habitantes, el manejo con corticoides e inmunosupresores consiguen el control de la enfermedad en el 90% de los casos aproximadamente. Para realizar el diagnóstico, existen diversos marcadores, pero uno de los más útiles es la determinación de anticuerpos anti citoplasma del neutrófilo.

Sintomatología: ésta es de acuerdo al sitio de la vasculitis, por ejemplo, en niños con vasculitis de Henoch-Schönlein, que afecta piel, articulaciones, tracto gastrointestinal y los riñones, causa sintomatología, propia del funcionamiento de éstas como dolor abdominal, en articulaciones causa artralgias, y cada una de las afecciones será la sintomatología.

Diagnóstico: Éste se realiza mediante la clínica y se corrobora con estudios de laboratorio, complementándose con estudios de gabinete, donde se ven las alteraciones del área afectada, lo que nos orientará al pronóstico del paciente.

Tratamiento: Éste debe ser manejado por el especialista en medicina interna, el angiólogo y el médico familiar (equipo multidisciplinario), cuando se le indica actividad física, ésta debe de tomarse en cuenta el estado y condición física del paciente, se debe de realizar en forma regular, esto le ayudará junto con el tratamiento médico, a mejorar su calidad de vida. Este ejercicio incluye caminar, nadar y si lo tolera andar en bicicleta.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, usted vale mucho, cuídese, siga las instrucciones del Sector Salud: QUÉDESE EN CASA, LÁVESE LAS MANOS, USE CUBREBOCAS, USE CARETA O LENTES, GUARDE DISTANCIA. No se confié, no hay superhombres ni supermujeres, haga caso, qué le cuesta.

Pase una Feliz Navidad, recuerde lo queremos vivo y con calidad de vida.