COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

Masa corporal y genética

Dr. Epifanio Castañeda Labra

06/01/2021 | 10:16 AM

Amigo lector de Noroeste, el realizar actividad física con fines terapéuticos, es una de las mejores condiciones de la medicina preventiva, si se realiza con la finalidad de moldear el cuerpo, también está indicada, pero se tienen que reunir otras condicionantes como son: alimentación, genética, etc., esto aunado al entrenamiento tanto anaeróbico como aeróbico.

Cuando se inicia con un programa de actividad física deportiva, se debe de conocer el historial deportivo, condiciones físicas y genética del atleta. Para esto existen diferentes protocolos tanto directos como indirectos de diagnóstico, aunque todos son pronósticos.

El cuerpo humano tiene diferentes divisiones para estudiar sus masas, una de ellas es donde dividimos en masa magra (masa libre de grasa), y masa grasa (es la masa grasa en el cuerpo), otra división es: masa muscular, masa grasa, masa ósea y masa visceral, pero sea cual sea la que utilice es válida para conocer al individuo. Una de las más utilizadas es las categorías somatotípicas de Carter, ya en la actualidad se cuenta con programas que incluyen este protocolo en forma digital. Pero su antecedente es desde 1967 cuando Heath y Carter perfeccionaros el método para el estudio de somatotipo propuesto por Sheldon en 1940, es cual es empleado frecuentemente.

¿En qué ayuda al atleta y su equipo conocer el somatotipo? Veamos, el somatotipo de un individuo puede plotearse como un punto al calcular sus coordenadas (X, Y). De esta forma quedará en una de las 13 zonas en las que se divide el somatograma, en correspondencia con las 13 categorías propuestas por Carter para la clasificación del somatotipo. En el estudio físico del atleta se ha comprobado que, en un mismo deporte o especialidad, los atletas coinciden en su categoría somática, o tienen categorías vecinas en el somatograma. Esto resulta importante a los efectos de la evaluación y selección de las reservas deportivas. Cuando se cuenta con este antecedente en el archivo del atleta, a éste se le clasifica en su categoría somática, sin necesidad de recurrir al ploteo en el somatograma.

El somatotipo se clasifica en: mesomorfo, endomorfo y ectomorfo, donde el mesomorfo sobresale en músculo, el endomorfo sobresale en grasa y ectomorfo es el individuo delgado o lineal. Otras categorías derivadas de estas tres son: Endomorfia balanceada, endomesomórfico, endomórfico mesomórfico, meso endomórfico, mesomorfia balanceada, meso ectomórfico, ectomórfico mesomórfico, ecto mesomórfico, ectomorfia balanceada, ecto endomórfico, ectomórfico endomórfico, Endo ectomórfico y central. Estas 13 variantes de las tres principales categorías (mesomorfo, ectomorfo y endomorfo), nos dan un pronóstico de las posibilidades que tiene cada individuo de ser exitoso en la disciplina deportiva que vaya a realizar.

Por esto es necesario que usted, como responsable de su salud, vea quién es su entrenador, qué conocimientos tiene de entrenamiento deportivo y los cuidados de la salud, cómo es su carga de trabajo, ya que si se le promete algo al atleta es porque tiene el sustento científico de lo que se puede lograr mediante la suma de acciones y factores que tiene el individuo.

La genética es fundamental, en los proyectos de salud y calidad de vida, siempre y cuando se respeten otros factores que son indispensables (alimentación, paciencia, perseverancia, disciplina etc.), porque una es que tenga genética donde tienda a ser obeso y otra que me deje engordar.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia; cuídese, use cubrebocas, lávese las manos, guarde distancia mínimo dos metros, si lo hace el único que gana es usted y en consecuencia los demás. Si no lo hace USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta.