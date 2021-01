COLUMNA

MEDICINA DEL DEPORTE

Lesiones por sobrecarga

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, usted como individuo, ¿qué tanto cuida su salud?, porque lo que le pase a su cuerpo, el único culpable es usted.

En el caso de las lesiones por sobrecarga se dan por una exageración en las actividades, tanto de la vida diaria como deportivas. En la actualidad, con el aumento de la práctica deportiva y de la intensidad de los entrenamientos, se ha incrementado la incidencia de lesiones por abuso y sobrecarga, estos factores se producen por la falta de ética personal con su salud, ya que la cantidad no hace la calidad, aunque existen factores de riesgo intrínsecos como la edad, la flexibilidad, la fuerza, las lesiones previas y la alineación de las extremidades, y factores extrínsecos, como la biomecánica del deporte, características del campo de juego y calendario deportivo.

Cuando se llevan a cabo competencias de varias participaciones (juegos en el mismo día o todos los días) y éstas son en pocos días, el atleta no tiene el tiempo necesario para su descanso y recuperación, esto es causa de lesiones por sobrecarga, y si a este factor le agregamos que existen "atletas", que tienen competencias seguidas (menos de una semana de descanso), bueno pues están contribuyendo no sólo a padecer lesiones por sobrecarga sino también lesiones orgánicas y crónico degenerativas.

Existen múltiples lesiones y patologías producidas por sobrecarga física, entre otras, son lesiones por sobrecarga el síndrome compartimental crónico, éste es una patología de edema e inflamación muscular (ejemplo de éste es un exudado o acumulación de sangre en gemelos "pierna dura"), las lesiones tendinosas, ésta es una molestia a nivel de tendón donde el individuo se queja de dolor que puede aparecer pre a la actividad física, y se quita durante la actividad, pero de no tratarse este dolor puede ser antes, durante y después de la actividad física y las fracturas por estrés (son fracturas que se producen en huesos largos principalmente, aunque también se sufren en otros huesos). El síndrome compartimental crónico ocurre a causa del aumento de volumen muscular, y suele darse en corredores.

Las lesiones tendinosas por sobreuso son generadas por microtraumatismos repetidos en un tendón que puede estar fatigado o con isquemia. Suelen quedar afectados los tendones del manguito rotador y el tendón de Aquiles. Las fracturas por estrés se producen en huesos sometidos a cargas mecánicas repetitivas durante una actividad determinada, y son más frecuentes en las extremidades inferiores, sobre todo en la tibia, los metatarsianos y el peroné.

Las bursitis (inflamación de la bursa) son procesos inflamatorios que afectan las bolsas que se encuentran entre los huesos o los tendones. Pueden producirse por fricción, ser químicas o sépticas, e involucrar a las bursas del hombro, codo, cadera, rodilla y talón. El manejo de estas lesiones va a ser quitando la causa, y manejo médico acorde a la lesión.

Bien también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, no se confíe, la salud es personal, cuídese usted, sólo haga caso a las indicaciones preventivas del Sector Salud: sana distancia 1.5 metros o más, lávese las manos seguido, póngase el cubrebocas bien, use lentes o careta, esto hasta hoy es el mejor cuidado preventivo, digan lo que digan los políticos, ellos no son médicos, usted es responsable de su salud, porque hasta hoy los científicos en salud, colegios médicos no se han manifestado en los diferentes manejos, ya que es una patología nueva por lo tanto el tratamiento sigue en estudio. Entonces haga caso de las medidas preventivas, RECUERDE QUE USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA.