MEDICINA DEL DEPORTE

Lesiones deportivas

Dr. Epifanio Castañeda Labra

Amigo lector de Noroeste, el término de lesión deportiva es la que sucede al individuo durante la práctica de un deporte, y requieren la atención médica e imposibilitan su continuidad al menos por 24 horas. Este tipo de lesiones van desde leves a severas, también se considera lesión aquella que aún sin "sanar", el individuo realiza la actividad deportiva y la lesión se relesiona, lo que hace que el tratamiento sea más tardado, así como la vuelta al deporte.

Este tipo de lesiones en ocasiones su causa es por iatrogenia deportiva, ya que el individuo no hace las medidas preventivas y de preparación para la realización de la actividad deportiva (calentamiento, entrenamiento, alimentación e hidratación, descanso suficiente acorde al trabajo o carga realizada).

Las lesiones agudas son las que se producen de modo repentino durante la actividad deportiva y, por lo general, son de origen traumático; se dan con mayor frecuencia en los deportes de contacto, como el futbol, hockey, etcétera.

Las lesiones crónicas se desarrollan de manera progresiva y son propias de los deportes que requieren movimiento estereotipados o repetidos como correr; suelen denominarse lesiones por sobrecarga. En éstas, es necesario que el atleta o el individuo que la padece se someta a un tratamiento que incluya un entrenamiento de calidad y no de cantidad, ya que al realizar las actividades la zona sufre de microtraumatismos repetitivos, y si no se tiene el descanso adecuado, se provoca la lesión que a como avanza el tiempo la lesión es más notoria hasta provocar sintomatología y esto afectar el desarrollo fisiológico del entrenamiento.

Existen otro tipo de lesiones en la práctica deportiva, a éstas se les denomina catastróficas, son las que afectan el cerebro y/o la médula espinal, y que pueden amenazar la vida del paciente o constituirse en permanentes.

En el estudio de las lesiones deportivas es importante identificar los factores de riesgo asociados a la incidencia de éstas con el fin de instaurar medidas preventivas. Los factores de riesgo pueden ser extrínsecos, como las características del deporte, el equipamiento deportivo, el terreno de juego o causas ambientales; y factores intrínsecos, como las enfermedades congénitas musculoesqueléticas u obesidad, entre otras.

De las lesiones más comunes están las distensiones y roturas ya sea del tendón o del musculo, también es común los esguinces que pueden ser de grado uno hasta grado cuatro, etcétera.

Para el manejo de cada una de las lesiones, es importante siempre buscar la causa, tener un diagnóstico de certeza, y así establecer un tratamiento, donde la disciplina y perseverancia del individuo será fundamental tanto para la corrección de la causa, lesión y vuelta al campo deportivo.

