Médicos del Hospital General de Mazatlán llaman a donar sangre

Personal del área de Gineco-Obstetricia acudió a donar sangre e hicieron la invitación a la población en general a apoyar al Banco de Sangre

Alma Soto

MAZATLÁN._ La paralización de servicios de salud no relacionados con el Covid-19 dejó al Banco de Sangre prácticamente vacío, por lo que el equipo de Gineco-Obstetricia del Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”, se acercó a donar sangre, en espera de que el ejemplo sea replicado por otros trabajadores de la Salud, pero sobre todo por la población en general.

Los primeros donadores son los médicos residentes Antonio Mariscal, Alejandra Juárez, Abraham Pérez, Patricio Corvera y la jefa del Ginecología y Obstetricia, Melina Rabelo Aguilar.

“El hospital está necesitando bastantes unidades de sangre, a diario se hacen de 20 a 30 cirugías y es muy necesario”, expresó Antonio Mariscal.

Y, desafortunadamente, lamentó Alejandra Juárez, se dificulta mucho tener donadores, los familiares de los pacientes batallan para encontrarlos y nadie se acerca de manera voluntaria, sin tener un paciente específico a quién donarle.

La doctora Rabelo Aguilar se dijo preocupada sobre todo por las pacientes de su área, pues buena parte de su embarazo lo vivieron durante la pandemia, sin la debida supervisión médica ante la restricción de los servicios.

“Estamos preocupados, nos urge que el Banco de Sangre se recupere, las futuras madres no han recibido control prenatal porque todas las unidades se cerraron, llevaron su embarazo sin la vigilancia correcta y ya llegan complicadas, algunas muy complicadas, no hay que olvidar que somos un hospital regional, que está recibiendo a todo el sur de Sinaloa, las chicas, sobre todo las que llegan de la sierra o de unidades no periféricas vienen muy descompensadas, muy mal vigiladas, con patologías graves y sí ocupan sangre, pues tienen un gran riesgo de sangrado”, manifestó.

Abraham Pérez señaló que donar sangre es visto como un tabú, como un riesgo, cuando el cuerpo la regenera en dos semanas y donar es un proceso sencillo y rápido.

Patricio Corvera indicó que los requisitos para hacer la donación son tener buen estado de salud, no hepatitis, no sífilis en el último año, no paludismo en los últimos 5 años, no brucelosis o fiebre malta, no enfermedades del corazón y no tos con vómito de sangre.

No pueden donar mujeres embarazadas, que estén lactando, recién paridas o en tratamiento anticonceptivo, quienes se hayan hecho tatuajes en los últimos 6 meses, o que hayan ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

La donación se puede hacer los 365 días del año en el Banco de Sangre del Hospital General “Doctor Martiniano Carvajal”.