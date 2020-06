MÃ©dicos sin Fronteras invitan a unirse a la campaÃ±a #FuerzaEquipoMÃ©dico

Médicos sin Fronteras invitan a unirse a la campaña #FuerzaEquipoMédico

Loïc Jaeger de la organización Médicos sin Fronteras invita a unirse a la campaña de apoyo al personal médico, en Sinaloa el personal sanitario también tiene miedo a las agresiones

América Armenta

Como un pronunciamiento a las agresiones físicas y verbales al personal sanitario que ha hecho frente a la pandemia del coronavirus, se lanzó la campaña #FuerzaEquipoMédico por la organización Médicos sin Fronteras, la cual, por el éxito tenido se transformó en una segunda campaña llamada #DosisdeHumanidad, comentó Loïc Jaeger, actual Director de Médicos Sin Fronteras México.

“Hace como dos meses y medio cuando hubo los primeros casos aquí en México de las agresiones y amenazas, para Médicos sin Fronteras nos quedó claro que teníamos que reaccionar sobre este tema de agresiones al personal médico, es algo que hemos sufrido a lo largo de 50 años de historia en conflictos y epidemias”, declaró Jaeger.

Ante la situación tomaron una posición y encontraron que estos actos de agresiones eran de una minoría hacia el personal sanitario, por lo que lanzar la campaña les pareció correcto para visibilizar, hacer conciencia y apoyar a quienes hacen frente a la pandemia en primera línea de batalla y que al mismo tiempo la sociedad se pudiera unir al apoyo.

“La campaña funcionó muy bien, recibimos bastante apoyo de la gente, de artistas, de instituciones, pero también, al mismo tiempo en los mismos meses vimos en algunos lugares que las agresiones hacia el personal médico se extendía a las personas afectadas con el virus, los pacientes o a grupos como los migrantes acusados de ser grupos de transmisión”, abundó el director en México y América de la organización.

Por esa razón, hace tres semanas ampliaron la campaña Fuerza Equipo Médico con un mensaje más amplio y lanzaron la campaña Dosis de Humanidad, con el objetivo de respaldar a todas las personas afectadas que se enfrentan al virus y no sólo al personal médico.

“Aquí también la idea es que la gente en las redes sociales este usando el #DosisdeHumanidad para mandar mensajes de apoyo por medio de videos o audios o que en su ventanas pongan hojas de papel con mensajes de apoyo, que dibujan un corazón, porque quizá el vecino, no sabemos, quizás el vecino tiene el virus o tal vez es su vecino un enfermero que va a tomar su turno, para que con estos papelitos sepan que no están solos”, enfatizó.

El comportamiento de las agresiones en la pandemia fue diferente en los países, de ahì que decidieran tener las dos campañas, pues en México el rechazo era al personal médico, pero en centroamérica era contra las personas que se infectaron.

Afortunadamente, comentó Jaeger, el personal de Médicos sin Fronteras no ha sido víctima directa de agresiones, pero más allá de la amenaza o el agresión, que es el máximo de discriminación, una colega que es médica le comentaba que ella saliendo de su turno con el uniforme sentía que las personas le rechazaba.

Prevenir el rechazo

En Sinaloa, como en otras entidades se han dado agresiones contra médicos y enfermeras, que han llegado a ser físicas como arrojar cloro a una enfermera, por lo que prevenir el rechazo se vuelve una constante.

Lorena Zúñiga Rodríguez es médica familiar, ha sentido discriminación, algo que nunca había sentido antes de que iniciara la pandemia por el coronavirus. A veces, relató, siente inseguridad cuando mira a una persona enfrente de ella en la calle y la observan, porque no se alcanzó a quitar el uniforme, la bata sobre todo, por lo que se hizo de una rutina por iniciativa propia al salir del trabajo, que no solo consiste en desinfectarse para regresar a casa.

“Para empezar me quito el gorro, saliendo de la clínica el me quito gorro y me dejo el cabello descubierto, me quito la bata y los guantes”, detalló.

En una ocasión, relató, nada más como cierta duda, un paciente le comentó del temor a que los médicos que han apoyado a pacientes con Covid-19 los contagiaran, a lo que la galena respondió que el temor era mutuo que a ellos también les da miedo que los pacientes tengan el virus y los contagien.

“Para empezar en sacar a varios compañeros de la jugada como dicen, del trabajo, por agresiones sobre todo a las compañeras a las que le han echado cloro y les han quemado la piel y lo que digo es que ojalá, que sí se les ofrece en estos días, no vaya a ser la enfermera que sacó del trabajo la que no iba a entender o el médico que lo iba a atender también”, dijo rechazando las agresiones al gremio.

“Que no nos tengan miedo, que si alguien se cuida dentro del trabajo somos nosotros, usamos ropa diferente, no es la misma ropa que con la que andamos en la calle, o sea, todas las medidas las tomamos absolutamente aquí, desde que ingresamos a la unidad a trabajar, que no nos tengan miedo, jamás sería nuestra intención contagiarnos ni contaminarlos a ellos”, concluyó.