MÃ©dicos y enfermeras hacen largas filas para emplearse en hospitales en medio de la pandemia

Médicos y enfermeras hacen largas filas para emplearse en hospitales en medio de la pandemia

Pese al riesgo de contraer Covid-19 en un trabajo eventual, cientos de médicos, enfermeras y laboratoristas desempleados o con trabajos precarios hacen fila para encontrar un empleo

Animal Político

CIUDAD DE MÉXICO (Animal Político)._ Una pequeña multitud invadió este lunes los alrededores de las oficinas de la Sección 33 del Sindicato del IMSS, en la colonia Ampliación Simón Bolívar, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La emergencia sanitaria el Covid-19 los congregó ahí: cientos de personas comenzaron a formarse desde la madrugada en busca de un empleo.

“Yo llegué a las 6:20 y tengo la ficha 295. Dieron 400, pero hace rato dijeron que solo van a atender hoy hasta la ficha 300. Los demás hasta mañana”, dice Karen, que prefiere omitir su apellido, una enfermera desempleada que busca aprovechar la contingencia para encontrar trabajo en el sector público.

Karen se quedó sin empleo justo por el Covid. Trabajaba en un hospital privado pequeño. Cuando las cirugías bajaron de número, frente al temor de los pacientes de contagiarse si acudían a la clínica, ella, dos enfermeras más y otras dos personas de limpieza se quedaron sin trabajo.

La enfermera estaba contratada por honorarios, no tenía ninguna prestación, así que solo le dijeron adiós y la dejaron sin empleo y sin ingresos, el pasado 30 de marzo; por eso hace fila hoy en la colonia Ampliación Simón Bolívar.

Karen sabe que corre riesgo al contratarse en un hospital público en plena epidemia de Covid-19, pero dice que tiene la esperanza de encontrar una plaza permanente en un hospital del IMSS.

“No están prometiendo eso, de hecho en la convocatoria no dice cómo nos van a contratar ni por cuánto tiempo, no sabemos nada, pero no tengo trabajo, mi esposo monta estructuras en la industria de la construcción, está en una obra para gobierno y ahorita no han parado, pero no sabemos cuándo van a parar ni en qué condiciones va a quedar él, tenemos dos niñas y muy pocos ahorros, así que hay que arriesgarse”.

Adelante de Karen está Adrián Rodríguez. Es laboratorista químico. Muchos de los que hacen fila hoy lo son. Tiene la ficha 294 y teme ya no alcanzar vacante pero no se desanima. Está sin trabajo desde enero. Laboraba en el Instituto Nacional de Cardiología, como ayudante de investigador, pero el gobierno federal decidió eliminar la partida de donde salía su sueldo.

“Durante tres años y medio trabajé ahí, muchas veces hasta sábado y domingo y de pronto solo se cerró la partida presupuestal y adiós. No tengo hijos todavía, pero mi mamá y mi hermana dependen económicamente de mí, así que necesito el trabajo, según la convocatoria, esto no es para cubrir plazas Covide, pero si así fuera, y tuviera que tomar las muestras para eso, yo le entro, ya hasta tomé una capacitación al respecto en el IPN”.

Minutos después de la charla con Adrián, un letrero aparece en la puerta de entrada del sindicato del IMSS: “se cerró la convocatoria para técnico laborista, laboratorista y médico radiólogo”. A las 2:30 de la tarde esta oportunidad queda cancelada para Adrián.

La ronda para conseguir un lugar

Al otro lado de la calle, en la banqueta de enfrente, hay una fila más pequeña. Los que están formados aquí llegaron más tarde, a las 10 de la mañana, a las 11, hay un par que va llegando, son los médicos generales.

En esa fila está Benito Mojica, que por ahora tiene dos trabajos, pero ninguno es estable y uno se va a terminar pronto. Él es parte del equipo operativo de una red de vigilancia de influenza de un laboratorio privado. Ahí se encarga de procesar las muestras, pero como ahora todo se volcará a Covid, el laboratorio ha decidido terminar el estudio de influenza.

“Igual solo tenía contrato por seis meses, pero la empresa podía terminarlo en el momento que quisiera y eso será el 30 de abril”. Su otro trabajo es en el consultorio de una cadena de farmacias, aunque ahí solo labora los fines de semana. Lo que busca es un trabajo estable pero como médico general no ha podido encontrarlo.

En el sector público, dice, no hay vacantes para médicos generales, quieren especialistas, “pero yo no he podido hacer la residencia. Las becas que dan son de entre 4 y 6 mil 500 pesos quincenales y yo ya tengo un hijo, no me alcanza con eso”.

Aún así Benito piensa aplicar para el siguiente examinen de residencias que será en septiembre, aunque sabe que la posibilidad de obtener un lugar es limitado.

“Cada vez son más los aspirantes y apenas hay espacio para unos 10 mil, también por eso hay tanto médico general que no encuentra trabajo, si cada año egresan unos 12 mil médicos, y en los hospitales quieren puro especialista, imagínate”.

El año pasado, 42 mil 680 médicos generales presentaron el examen, pero solo había 9 mil 480 plazas disponibles.

Y si, en la fila las historias de ese tipo se repiten. Personas que después de estudiar medicina seis años se encuentran con que el título de médico general les resulta poco a las instituciones públicas para contratarlos, mientras los lugares para hacer una especialidad son pocos, con becas raquíticas, horarios extremos y riesgo, como el de esta epidemia de Covid.

Les quedan los empleos satélites, en los consultivos de las farmacias, como médicos del área laboral en una empresa o en clínicas como las de hemodiálisis.

En ese caso está Andrés, que también prefiere omitir su apellido, hace dos años y medio se tituló como médico general, buscó trabajo en hospitales públicos pero no encontró. Se tuvo que colocar en una de estas clínicas de hemodiálisis, donde supervisa los trabajos de los pacientes, por eso es que apenas llegó hace 20 minutos (son las 2:30) a hacer fila.

Dice que este es un buen momento para conseguir trabajo en un hospital del IMSS, aunque también está consciente de que no les han prometido que será permanente y desconoce cómo los contratarían.

“No decía nada la convocatoria, creo que esta no es para atender casos Covid sino al resto de los pacientes, pero sí así fuera, pues igual estaría aquí, con tal de tener un mejor trabajo”.

Pero eso no solo no lo asegura la convocatoria, tampoco hacer fila del lado de la acera más afortunada, Benito y su amiga Blanca, que también hace cola afuera de la oficina del sindicato, dicen que ellos ya han hecho un peregrinar por convocatorias sin tener resultados.

Benito fue a una de la Sedena, hasta Ozumba, por Jocotitlán en el Estado de México. Pero le dijeron que solo querían médicos especialistas y afanadoras, que quizá se abrieran otras vacantes pero tendría que volver otro día. Blanca fue a un campo militar del Estado de México para atender otra convocatoria de la Sedena, pero le dijeron que ya no había vacantes.

“Después aplicamos en línea a la del Insabi y nos respondieron que estamos en proceso de validación, eso hace semana y media. Aplicamos también en línea a la del ISSSTE y en esa ni siquiera tuvimos alguna respuesta y ahora estamos aquí”, dice Blanca, quien pidió usar un nombre ficticio.

A ella la contingencia le puso en pausa su plan de vida. Es médico general y estaba ya en una residencia de pediatría pero tuvo que abandonarla por un problema familiar. Esa residencia trunca le ayudó a conseguir trabajo en un hospital del Estado de México, del Issemym. Pero ella quiere hacer su residencia.

“Encontré que en Canadá las becas para hacerla son mucho más altas, así que planeé todo para irme para allá e iniciar el proceso, ya tenía los boletos de avión y todo, pero entonces llegó la pandemia y todo se fue a pique, la aerolínea me canceló los vuelos y ya no me pude ir. Ya había renunciado a mi trabajo y todo para irme, así que no tengo nada que hacer mientras esto pasa y quiero ayudar, además de tener un ingreso, claro”.

Blanca no entiende por qué ella y su amigo no pueden colocarse cuando el gobierno ha dicho que busca a miles de médicos para cubrir los lugares que requieren para hacerle frente a la epidemia de Covid. “No sé qué pasa, no lo entendemos, pero a ver si en esta logramos colocarnos”.