Medidor en finca de Feliciano Valle funciona correctamente: Jumapag

La gerente de la paramunicipal, Nubia Puentes, subraya que incluso al contar con un salón de eventos con alberca en el inmueble, se le pudiera cambiar la tarifa doméstica a industrial

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La mañana de este miércoles, personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave acudió a la finca de la familia del director de Vialidad y Transportes del Estado, Feliciano Valle López, para revisar el medidor que registra el consumo del vital líquido y el resultado fue que éste funciona correctamente, informó Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La gerente de la paramunicipal comentó que la revisión la atestiguó el propio funcionario estatal, por lo que lo único que se puede hacer es hacerle el descuento en multas y recargos, beneficio al que puede acceder como cualquier otro ciudadano.

“Él está comentando que el medidor no funciona correctamente, se hicieron las pruebas en la mañana por parte del área de micromedición, fueron a verificar si el medidor no estaba funcionando y sí está funcionando bien, el usuario está solicitando de cualquier forma que se cambie el medidor, yo no puedo cambiar el medidor, la propuesta es que siga con el mismo medidor para estar monitoreando las lecturas”, manifestó.

El martes, la Regidora Martha Yolanda Dagnino Camacho reveló la existencia de un adeudo ante la Jumapag de más de 85 mil pesos de la familia de Valle Sandoval, por consumo de agua en una finca que tienen en Plan del Río; sin embargo, el funcionario estatal argumentó más tarde que aunque sí debían, la paramunicipal les estaba haciendo un cobro excesivo por supuestas fallas en el medidor, ante lo cual solicitaba una revisión y un cobro justo.

Puentes Llanos aseveró que luego de los resultados de la revisión que se le hizo esta mañana, a la familia de Valle Sandoval lo único que le puede ofrecer es el descuento en multas y recargos aprobado por el Consejo Administrativo de la paramunicipal, como a cualquier otro ciudadano.

“El medidor está midiendo el consumo real, y la otra es que él está como doméstico y no es doméstico, es un salón de eventos, tienen alberca, es un área de jardín muy grande y al final los responsables del uso (del agua) son ellos”, expuso, “estamos definiendo si entra como comercial o porque tiene alberca entraría ya como industrial”.

Considerando que es un salón de eventos con un jardín muy grande, con alberca y tomando en cuenta los servicios que presta, entraría con tarifa industrial, ya que el agua es su materia prima.