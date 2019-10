Medina Mora ni siquiera debiÃ³ haber rendido protesta como ministro de la SCJN: PAN

Medina Mora ni siquiera debió haber rendido protesta como ministro de la SCJN: PAN

El presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán dijo que ser ministro de la SCJN es un cargo de altísima responsabilidad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Eduardo Medina Mora no debió ni siquiera haber rendido protesta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que renunció el pasado jueves, dijo el presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez.

“Digo que ni siquiera debió haber rendido protesta porque es un cargo de altísima responsabilidad y de una altísima honorabilidad, ser ministro de la Suprema Corte no es cualquier cosa, es prácticamente quien trae la vara con la que mide la justicia”, añadió González Gutiérrez en entrevista.

“Yo creo que es preocupante que un ministro de la Suprema Corte esté involucrado en este tipo de transferencias multimillonarias a cuentas propias (presuntas transferencias millonarias a cuentas a su nombre en Estados Unidos, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente)”.

El dirigente del PAN en Mazatlán agregó que Estados Unidos prácticamente tiene convenios de participación en el tema financiero con México.

“Yo digo que de quien haya venido esa información es bueno, lo que no es bueno es que un ministro de la Suprema Corte que llegó de manera política en el Gobierno de Enrique Peña Nieto sea tan cuestionado, ¿qué quiere decir esto?, que hay que tener mucho cuidado con los posteriores ministros de la Suprema Corte”. continuó.

“Porque entonces aquel aparato o aquel órgano que es el Poder Judicial, que todavía guarda un prestigio sobre todo en el tema nacional la Suprema Corte de Justicia pues está siendo cuestionada, imagínate de qué tamaño puede ser el golpe mediático y la percepción que tenga el ciudadano sobre ese ente gubernamental que tiene que ver con el Poder Judicial”.

González Gutiérrez dijo que antes de que Medina Mora rindiera protesta como ministro de la SCJN debió haber pensado en todo este tipo de cuestionamientos que se le podían venir sobre las transferencias millonarias a su nombre en Estados Unidos.

“Lo que a mí si me preocupa es que el Gobierno federal utilice este tipo de acciones, este tipo de investigaciones para coartar o para presionar a quien no piense igual que ellos, yo lo del ministro digo que no es correcto lo que hizo, digo que ni siquiera debió haber tomado protesta porque es un cargo de altísima responsabilidad y de altísima honorabilidad”, reiteró el dirigente municipal del PAN.