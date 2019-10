Medina Mora no comparecerÃ¡ ante el Senado, confirma Ricardo Monreal

Medina Mora no comparecerá ante el Senado, confirma Ricardo Monreal

El senador morenista destacó que la dimisión es una prueba de que no hay personas intocables en cualquier nivel

Noroeste / Redacción

07/10/2019 | 11:48 AM

Eduardo Medina Mora Icaza declinó comparecer ante el Pleno del Senado de la República para explicar las causas de su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.

"He tenido comunicación con el ex ministro, de manera indirecta, ni ampliar sus motivos ni menos asistir o comparecer al Senado. Comentó que ha agotado su interés de seguir a la Corte y que desea no participar en el Senado y concluir su trámite de renuncia", detalló Monreal Ávila en entrevista con el diario Reforma.

El sábado, el también coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado, reconoció la "honestidad judicial" de Medina Mora Icaza para renunciar como ministro de la SCJN, además que destacó que la dimisión es una prueba de que no hay personas intocables en cualquier nivel.

"Habrá que reconocer el valor y la honestidad judiciales en la decisión personal del ministro Eduardo Medina Mora de renunciar a su posición en la @SCJN [...] Es un punto a valorar en el balance histórico de su desempeño en el máximo tribunal de justicia en el país", escribió Monreal Ávila en su cuenta de la red social Twitter.

"Por otra parte, la renuncia del ministro Medina Mora es una prueba más de que la lucha contra la corrupción va en serio y ya no hay intocables en ningún nivel o poder del gobierno [...] Sin prejuzgar, deseo que todo sea transparente y no se lastime injustificadamente a persona alguna", indicó el presidente de la JUCOPO de la Cámara alta.