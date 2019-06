Medio filtra video de la pelea entre Neymar y la modelo Najila Trindade, quien lo acusa de violaciÃ³n

Medio filtra video de la pelea entre Neymar y la modelo Najila Trindade, quien lo acusa de violación

Las imágenes corresponderían al día posterior del supuesto abuso en un segundo encuentro entre la modelo y Neymar

Sinembargo.MX

BRASILIA._ El escándalo por supuesta violación que estos días tiene en el ojo del huracán al futbolista brasileño Neymar tuvo este miércoles un nuevo capítulo al divulgarse un vídeo de la pelea entre el jugador del París Saint-Germain con la modelo Najila Trindade en la habitación del hotel de París en que se produjo el encuentro.

Este video, filtrado por el canal TV Record, salió justo antes de que el futbolista se lesionara en un amistoso con Brasil y se supiera que se perderá la Copa América.

Las imágenes corresponderían al día posterior del supuesto abuso en un segundo encuentro entre la modelo y Neymar. En el vídeo puede verse a la joven tirándose en una cama con el futbolista primero de una manera cariñosa. Después la joven lo golpea y lo acusa de haberla violado y agredido el día anterior. “Te gusta golpear, no?”, le dice Najila. Posteriormente la joven golpea al jugador y le grita: “Te voy a golpear porque ayer me agrediste y me dejaste sola”, según se puede escuchar en el vídeo.

Mientras la modelo agrede a Neymar, se puede ver al jugador defenderse con las piernas en un intento de parar la agresión.

El padre del futbolista llamó al programa de Record TV que emitía las imágenes para dejar claro que su hijo es inocente a tenor de lo que se veía en pantalla.

“Creo que no tengo que defender a mi hijo en nada. Las imágenes hablan por sí solas y queda claro que ese es un video que está forzado. Ese video sólo va a probar que Neymar fue agredido. Ella provoca una agresión para que él responda, pero él se da cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era un montaje”, declaró Neymar Sr.

En la entrevista exclusiva que Trindade dio al programa Conexão Repórter SBT Brasil UOL Esporte asegura al periodista Roberto Cabrini que fue violada por Neymar y describe la escena en estos términos: “Él me volteó, cometió el acto, y yo le pedí que se detenga, mientras él cometía el acto, él seguía golpeando mi culo violentamente, luego yo me di vuelta, todo fue muy rápido, en cuestión de segundos, no me comunicaba mucho, él sólo actuó”.

La explicación que da la modelo en la entrevista sobre la reacción violenta del jugador es que ella se habría negado a tener sexo sin preservativo porque Neymar no quería usarlo. Esta sería la causa que habría desencadenado la violación, tal como publica la periodista Monica Bergamo en el diario Fohla de Sao Paulo siguiendo la versión del abogado de la modelo.