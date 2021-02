Medios polacos reportan que 3 jóvenes viajaron a México; a 2 les robaron órganos y uno murió

Sinembargo.MX

Varsovia/Ciudad de México.– La historia se resume en esto, y hay poca información todavía de acuerdo con la agencia The Associated Press y los medios polacos Onet y Wiadomosci Gazeta: Tres jóvenes polacos recibieron una oferta de empleo en México. Viajaron al país. De ellos, a dos les quitaron varios órganos y uno murió, y el otro está en coma. Un tercero logró regresar a su país.

El Ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, dijo que ha ordenado una investigación por separado en lo que llamó el “homicidio e intento de homicidio” de los dos jóvenes polacos en México.

La Cancillería dijo en un comunicado que la Embajada polaca en México está en contacto con investigadores locales y con el empleador de los dos hombres, y pidió a todos que se abstengan de hacer conjeturas sobre lo sucedido. Está prevista una autopsia.

El portal polaco Onet.pl dijo que les quitaron órganos a los hombres, de unos 20 años. Habían viajado a México semanas atrás para un trabajo contratado por alguien en Polonia.

Onet.pl señaló que uno de los hombres murió después que le removieron un riñón y otros órganos, mientras que el otro está hospitalizado y en coma. El estado de este último está mejorando, dio a conocer la Cancillería.

Un tercer polaco logró regresar a Polonia, según Onet.pl.

Por otra parte, Marta Burza escribe en el medio Wiadomosci Gazeta: “Los hombres tenían unos 20 años. Se sabe que alguien de Polonia les consiguió trabajo en México, a donde volaron a mediados de febrero. No se sabe exactamente dónde se suponía que debían trabajar o qué hacer exactamente. Se está llevando a cabo una investigación, según Onet [el otro sitio polaco que registra el hecho]”.

“El portal también dijo que uno de los hombres está muerto y el otro está hospitalizado en estado grave y en coma. A los hombres les extirparon los órganos internos. De uno, el que murió perdió un riñón y posiblemente otros órganos también, no hay información detallada sobre cómo o dónde sucedió esto. También se desconoce qué pasó con los órganos. El tercer hombre está sano y salvo, ya ha regresado a Polonia”, agrega.

Onet explicó que la información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que, sin embargo, no brinda más datos de los hechos.

“El caso sobre el que pregunta es conocido por el servicio consular polaco y se refiere a tres ciudadanos polacos. La Embajada de la República de Polonia en México, luego de ser informada sobre el incidente, tomó inmediatamente las medidas oportunas. El Cónsul de la República de Polonia está en contacto permanente con los familiares de las víctimas, el empleador y la Fiscalía local, que examina las circunstancias del caso”, añade Wiadomosci Gazeta.

“Nuestros hallazgos muestran que se suponía que un compañero polaco conseguiría un trabajo para dos polacos. Aún no se sabe si tiene alguna conexión con el crimen. Uno de los hombres murió y el otro fue hospitalizado en estado grave después de que le extirparan los órganos internos. No son sólo los riñones, sino también otros órganos”, dice Onet.

“También hay otro ciudadano de nuestro país que resultó agraviado en este caso. Tuvo más suerte, ya ha vuelto a Polonia. Estos eventos macabros todavía están envueltos en un misterio”, indica.

“La semana pasada, la familia de uno de ellos recibió información sobre la muerte. Pudimos confirmar esto en dos fuentes independientes. Por otro lado, su amigo fue hospitalizado en estado grave. Como descubrimos, está en coma. Nuestra información no oficial muestra que a ambos hombres les extirpan los órganos internos. El que está muerto probablemente haya perdido no solo un riñón, sino también otros órganos. No se sabe en qué circunstancias y dónde sucedió esto. También es un misterio lo que pasó con estos órganos por ahora”, finaliza.