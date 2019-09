Megan Fox cuenta por quÃ© se alejÃ³ de Hollywood

Megan Fox cuenta por qué se alejó de Hollywood

La actriz dio a conocer algunas de las situaciones que la hicieron poner pausa a su carrera artística, como haber sido rechazada incluso por feministas

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Hace algunos años, Megan Fox acaparó los titulares de revistas y periódicos por sus protagónicos en el cine; sin embargo, la actriz reveló que durante esa época vivió situaciones que la hicieron alejarse de Hollywood.

Hace algunos años, Megan Fox acaparó los titulares de revistas y periódicos por sus protagónicos en el cine; sin embargo, la actriz reveló que durante esa época vivió situaciones que la hicieron alejarse de Hollywood.

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, la actriz relató que se sentía muy incómoda debido a la hipersexualización de la que había sido objeto desde que era una adolescente, pero después del estreno de Jennifer´s Body (2009) los ataques fueron muy fuertes en su contra.

Fox aseguró que buscó apoyo, pero la situación por la que estaba pasando la hizo sentirse rechazada por todos, incluso por feministas.

“Aunque yo misma me considero feminista, sentí que las feministas no querían que yo fuera parte de su grupo, ¿qué sentido tenía apoyar a las mujeres, si sólo iban a respaldar a un grupo de ellas?, ¿por qué no podía ser parte del grupo también?”, comentó.

Megan Fox wants her son Noah to dress himself however he wants! https://t.co/iXNJFWVynX — Entertainment Tonight (@etnow) 20 de septiembre de 2019

La actriz reveló que en ese tiempo intentó denunciar casos de agresión sexual, pero el miedo la hizo pensar que la culparían por lo sucedido. “Antes de que empezara el movimiento #MeToo había cosas que yo pensaba: ‘Esto no está bien’, pero todos decían: ‘No nos importa, te lo mereces por cómo te ves o te vistes”.

La actriz finalmente decidió alejarse temporalmente de los reflectores para "sanar".

“Creo que sufrí un verdadero colapso psicológico, no quería hacer nada, no quería que me vieran, no quería tener que tomarme fotos, salir en revistas o caminar por una alfombra roja.

"No quería que me vieran en público para nada, pensaba que se burlarían de mí o que me escupirían. Pensé que me iban a apedrear o atacar al estar afuera”, dijo.

Megan Fox concluyó diciendo que alejarse de Hollywood y convertirse en madre le ayudó a superar la difícil etapa.

Actualmente, Megan Fox cuenta con una participación cinematográfica en Zeroville, cinta protagonizada y dirigida por James Franco y donde la actriz interpreta a un personaje llamado Soledad Paladin. Película que por cierto aún no tiene fecha de estreno en México.