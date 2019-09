Megan Fox rompe el silencio sobre la decisiÃ³n de su hijo de usar vestidos

Megan Fox rompe el silencio sobre la decisión de su hijo de usar vestidos

Para la actriz, lo más importante es que Noah tenga confianza en sí mismo sin importarle lo que dirán los demás

Noroeste / Redacción

La actriz Megan Fox está cansada de que Noah, su hijo mayor, sea atacado por el hecho de preferir usar vestidos en vez de ropa “de niño”.

Tras críticas, la estrella de Transformers explicó al programa The Talk sus motivos para apoyarlo al cien por ciento, divulgó quien.com.

Con esta decisión, lo que la actriz y su esposo, el también actor Brian Austin Green, pretenden es que Noah tenga confianza en sí mismo y se sienta cómodo con quien es y con la ropa que se vista, aunque las demás personas no lo vean con buenos ojos.

Y parece que van por buen camino, ya que el niño, que tiene seis años, está feliz con la libertad que le han dado sus padres.

“A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos. Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo? Y él me dijo: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos’”.

Megan Fox se mostró sorprendida con la actitud de los compañeros de clase de Noah, pues asiste a una escuela ‘liberal y hippie’, como ella misma la describió, en la que se esperaría que Noah no fuera juzgado por el tipo de atuendos que elige para asistir a clases.

“Pero incluso allí hay compañeros que todavía le dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no visten de rosa’. Así que ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás”.

La actriz describió en The Talk a su hijo como un niño que está interesado por la moda, que incluso ha empezado a pensar en sus propios diseños.

“Diseña y dibuja modelos. Tiene talento. Pero todavía tiene seis años así que sus ideas no son las más ideales”, dijo entre risas Megan Fox.

Hace un par de años, la actriz y su marido enfrentaron a los haters luego de que compartiera en Instagram una foto en la que aparece Noah con un vestido de Frozen.

Aunque algunos seguidores la aplaudieron por la libertad con la que está educando a su hijo, otros no dudaron en criticar a la familia por permitir que se vista como niña.

“Sin valores. No hay moral. Promoviendo la perversión gay. Es la destrucción total de los tradicionales roles de género”, “No está bien que un niño ande caminado por allí con los tacones de su madre”, expresaron algunos followers.