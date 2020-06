Meghan Markle ha tardado varios días en dar su opinión acerca de las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos.

La Duquesa de Sussex ha querido hablar sobre esta situación y sobre el racismo en la graduación virtual que han vivido los alumnos del instituto en el que ella estudió en Los Ángeles.

La pareja del Príncipe Harry ha hablado alto y claro a los jóvenes que terminaban sus estudios en el Inmaculate Heart High School sobre el Black Lives Matter. Meghan ha querido condenar la muerte de George Floyd y recordar a todos aquellos afroamericanos que han sido asesinados por culpa del racismo:

“La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba”.

Recuerda los disturbios que vivió en 1991

Un discurso vía virtual en la que anima a los jóvenes a utilizar su voto para cambiar el mundo:

“Ahora que tienen 18 años o están a punto de cumplirlos, van a poder usar su voz con una fuerza mayor de lo que habían podido hacer antes, porque van a poder votar”.

