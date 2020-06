Meghan Markle lanza mensaje contra el racismo: el Ãºnico error es no decir nada, dice

Meghan Markle lanza mensaje contra el racismo: el único error es no decir nada, dice

La duquesa de Sussex se ha unido así a las manifestaciones del #BlackLivesMatter que se multiplican en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd ocurrido el pasado 25 de mayo a manos del policía de Minneapolis, Derek Chauvin, y que ya se han extendido a otros continentes

Noroeste / Redacción

Meghan Markle se ha pronunciado sobre la muerte de George Floyd en un potente y conmovedor discurso en el que alienta alzar la voz contra el racismo y la injusticia y liderar un movimiento de "amor y compasión".

La duquesa de Sussex se ha unido así a las manifestaciones del #BlackLivesMatter que se multiplican en Estados Unidos tras el asesinato de Floyd ocurrido el pasado 25 de mayo a manos del policía de Minneapolis, Derek Chauvin, y que ya se han extendido a otros continentes.

Meghan Markle, a la que se le puede ver profundamente afectada y emocionada en el video, siente no haberse significado antes ante este hecho y condena el asesinato de Floyd y el de otras víctimas que fallecieron en circunstancias similares, citó rtve.es.

“El único error era no decir nada“

"No estaba segura de qué es lo que podía decir. Quería decir lo correcto, y estaba nerviosa por si debía o no tomar parte en esto. Y entonces me di cuenta de que el único error era no decir nada, porque la vida de George Floyd importa, al igual que las vidas de Breonna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice y las muchas otras vidas de personas cuyos nombres no conocemos. Stephon Clark, su vida importa".

The Duchess of Sussex said George Floyd's life "mattered" as she delivered an address to students at her former school. pic.twitter.com/EnjzdwqUoj — LBC (@LBC) June 4, 2020

Este discurso ha sido grabado para el acto de graduación de los alumnos de su antiguo instituto Immaculate Heart, en Los Ángeles (California), donde reside junto a su marido, el Príncipe Harry, y su hijo Archie de un año desde el polémico Megxit.

Markle, hija de la ciudadana afroamericana Doria Loyce Ragland, está muy comprometida contra la desigualdad racial que, ha lamentado, aún sigue presente en la sociedad americana.

Durante la charla ha recordado una serie de revueltas que vivió cuando tenía 11 o 12 años y que fueron desencadenadas por un episodio de violencia policial contra un taxista afroamericano, Rodney King, ocurrido en L. A. en 1991.

Pero también ha señalado que en aquella época, como ahora, surgen momentos de hermandad y unión entre personas.

"Lo estamos viendo estos días, desde el sheriff en Michigan o el jefe de policía en Virginia", ha declarado en referencia a las muestras de solidaridad que se han producido en distintas ciudades del país: los agentes de

“Porque cuando la base se rompe, nosotros también“

Por eso quiere inspirar a los más jóvenes, a aquellos a los que dirige estas palabras:

"Es hora de ser activos. Ahora puedes ser parte de la reconstrucción. Y habrá quien diga: ‘¿Cuántas veces necesitamos reconstruir?’ Pues vamos a reconstruir y reconstruir y reconstruir hasta que se reconstruya. Porque cuando la base se rompe, nosotros también".

La duquesa ha alentado a sus interlocutores a liderar manifestaciones pacíficas, alzando la voz contra la injusticia y provocando un cambio social a través del derecho a voto:

"Usarán suvoz de la manera más fuerte que lo habían hecho nunca, ya que la mayoría de ustedes tendrán 18 años o van a cumplir 18, así que pueden votar. [...] Sé que los han enseñado que las vidas negras importan. Ya estoy emocionada por lo que van a hacer en el mundo".