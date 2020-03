Meghan Markle narra documental para Disney Plus

LOS ÁNGELES._ La duquesa de Sussex, Meghan Markle, prestará su voz a Disney para narrar el documental sobre la naturaleza “Elephant”, informó el gigante del entretenimiento en un comunicado.

Se trata del primer trabajo relacionado con el mundo audiovisual de la actriz desde que decidiera abandonar Hollywood para casarse en 2018 con el príncipe Enrique de Inglaterra, publicó yucatan.com.mx.

La película Elephant se estrenará en el 3 de abril, cuando se celebra el mes de la tierra.

