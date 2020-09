Meghan y Harry abandonan sus títulos reales en aparición de TV

Desde que se dio a conocer que Meghan Markle y el Príncipe Harry firmaron un jugoso contrato con Netflix, parece que a los duques de Sussex la vida les ha vuelto a sonreír.

El hijo de Carlos de Gales y la actriz serán invitados especiales a un programa de televisión que la revista "TIME" ha organizado para nombrar a las personalidades más influyentes del mundo.

Sin embargo, en el anuncio que "E! News" adelantó en exclusiva, ninguno de los dos polémicos personajes fue presentado como duque o duquesa, sino simplemente como Meghan y Harry, lo que nos deja entrever que han dado un paso más en la separación de la familia real de Reino Unido, aunque en la versión impresa sí les fueron puestos sus títulos nobiliarios.

TIME asked readers to vote for who they thought should make the 2020 #TIME100 list, an annual compilation of the world’s most influential people. Here’s who won https://t.co/0CZ8XhWvIG