Mejía López niega estar detrás de encuesta telefónica que promueve su figura en Sinaloa

Con respecto a ser señalado como cantidato a Gobernador, el Secretario de Educación estatal dijo que en su momento tomaría la decisión

Belem Angulo

CULIACÁN._ Durante este fin de semana, usuarios de telefonía móvil con número del estado de Sinaloa han recibido una llamada para encuestar sobre las gestiones que ha encabezado Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación estatal.

“Una encuesta de opinión sobre los servicios educativos que en el estado de Sinaloa encabeza Juan Alfonso Mejía López. La encuesta es completamente anónima y su número ha sido marcado aleatoriamente”, se presenta una voz femenina, evidentemente grabada con anterioridad.

Estas llamadas no pertenecen a una encuesta oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, ni son planeadas de forma particular por Mejía López, comentó el funcionario.

“Me deslindo completamente, completamente. No solamente la Secretaría, sino solamente en lo personal no sé de qué se trata, me han comentado pero me deslindo”, declaró.

- ¿Usted ha recibido estas llamadas?

“A mí todavía no me han hablado. Desconozco de qué se trata. Lo único que puedo decir es que, no sé, ¿será que me están haciendo propaganda o no sé?”, cuestionó el titular de la dependencia.

En cuánto a la posibilidad de ir por la Gubernatura de Sinaloa en las próximas elecciones de 2021, Mejía López sugirió mantenerse a la expectativa.

- ¿Lo veremos en las boletas para Gobernador?

“Tiempos traen tiempos, y en su momento tomaré la decisión cuando venga ese momento”, expresó.

“Al día de hoy yo creo que lo que se ve no se juzga, y estoy concentrado en el tema educativo”, comentó.

LA ENCUESTA

La encuesta telefónica proviene de un número telefónico con lada de Culiacán : 66 75 10 03 25

En ella se dictan tres incisos, los cuales hay que seleccionar con ayuda del teclado del dispositivo. Todos los enunciados resultarían favorables para calificar el trabajo de la SEPyC, y no hay lugar a otras opciones.

“¿Considera que los servicios educativos en Sinaloa son adecuados?, Marque 1. ¿Considera que las clases en línea han ayudado a que sus hijos aprendan?, Marque 2. ¿Considera que los maestros han cumplido con su trabajo a distancia? Marque 3”, solicita la voz femenina.